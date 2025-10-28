Elszólták magukat, visszatér a válogatottba Marco Rossi régi alapembere
Régi motoros térhet vissza a válogatottba. Olasz források szerint Marco Rossi ismét meghívót küldött Nagy Ádámnak, aki a Speziában nyújtott kiemelkedő teljesítményével újra felhívta magára a figyelmet. A középpályás formája, vezérszerepe és taktikai érettsége miatt ismét kulcsemberré válhat a magyar válogatottnál.
Olaszországban egyre több jel utal arra, hogy Marco Rossi újra számít régi alapemberére, Nagy Ádámra. A calciospezia.it beszámolója szerint a Spezia középpályása nemcsak visszanyerte korábbi formáját, hanem a csapat újjászületésének egyik motorjává vált. A lap úgy tudja, Rossi előzetesen már meg is hívta a 88-szoros válogatott játékost a novemberi világbajnoki selejtezőkre, ami egyértelmű jele annak, hogy a szövetségi kapitány bizalma visszatért.
A lap hétvégi beszámolója szerint Nagy oroszlánrészt vállalt a Spezia legutóbbi, Avellino elleni győzelmében: a vezető gólnál asszisztot jegyzett, és végig hatalmas munkát végzett a középpályán. Az olaszok külön cikket is szentelt neki, méltatva intenzitását, higgadtságát és vezéregyéniségét.
A Spezia újjászületik – és vele együtt Nagy Ádám is
– írta a portál, amely szerint a magyar játékos két egymást követő mérkőzésen is magas szinten teljesített, és Luca D’Angelo taktikai rendszerében ismét kulcsszerepet tölt be.
A cikk hangsúlyozza, hogy Nagy játéka nemcsak a csapatát, hanem saját karrierjét is új szintre emelte.
A visszanyert forma és stabilitás az elmúlt hetekben a Spezia újjászületésének egyik szimbólumává tette őt
– olvasható az elemzésben, amely szerint a középpályás eltökéltsége és kiegyensúlyozottsága ismét megkülönbözteti társaitól.
Nagy Ádám újra tagja lehet a magyar válogatottnak
A magyar középpályás legutóbb 2024 novemberében szerepelt a magyar válogatottban: a hollandok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen 15 percet kapott, a németek elleni pedig a kispadon ült. Azóta kimaradt Rossi márciusi, júniusi, szeptemberi és októberi keretéből, ám most minden jel arra mutat, hogy visszatérhet a nemzeti csapatba.
A magyar válogatott legközelebb november 13-án (18:00) Örményország vendégeként lép pályára, majd november 16-án Írország ellen (15:00) zárja a vb-selejtezős csoportját a Puskás Arénában.
