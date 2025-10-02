RETRO RÁDIÓ

Nem értik az olaszok Marco Rossit, miért hagyta ki a rekorderét

Szövetségi kapitányunk elárulta az indokait. Marco Rossi honfitársai mégis úgy látják, ebben a szezonban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt Nagy Ádám.

2025.10.02.
Nagy Ádám válogatott Spezia vb-selejtező Marco Rossi

A tavaly őszi Nemzetek Ligája-mérkőzések óta meg sem hívta Nagy Ádámot a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi. Pedig olasz-magyar szövetségi kapitányunk a 2024-es németországi Európa-bajnokság előtt még valósággal áradozott a korábbi Fradi-középpályásról, mondván: legyen szó bármilyen taktikáról, számára "nélkülözhetetlen". A 88-szoros válogatott Nagy éppen akkor igazolt az olasz másodosztályú Speziához, ahol máig a csapat erőssége. Az ottaniak egyre nagyobb meglepetéssel veszik tudomásul, hogy Rossi újra meg újra kihagyja őt a magyar válogatott keretből.

Legutóbb már Marco Rossi keretébe jósolták

Az aktív labdarúgók közül a válogatottban legtöbbször szerepelt Nagy Ádámról a szeptemberi világbajnoki selejtezőket megelőző kerethirdetéskor előre megírta több olasz hírportál, hogy a hosszú mellőzése után visszatér a Rossi-csapatba. Végül mégsem szerepelt a kerettagok névsorában, amit úgy magyaráztak: előzetes információt kaptak a meghívásáról, de miután a ferencvárosi Ötvös Bence felépült a sérüléséből, kapitányunk az utolsó pillanatban mégsem Nagyot választotta. Most, az októberi (október 11., magyar-örmény, majd három nappal később portugál-magyar) vb-selejtezőkre kihirdetett csapatból Dárdai Bence kimaradt, Marco Rossi mégsem riadóztatta a rutinos középpályást. A Nemzeti Sport kérdésére válaszolva a szakvezető elárulta: az általa taktikai szempontból mindig is fontosnak tartott Nagy még visszatérhet, ez csak a formáján és a kondícióján múlik, „mert most nincs a legjobb állapotban”.

Nagy Ádám klubcsapata, a Spezia híreivel foglalkozó oldalon ugyanakkor csodálkozva jegyzik meg, hogy „Nagy továbbra sem szerepelhet a magyar válogatottban, annak ellenére, hogy a szezonrajt óta kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt”. 

Igaz, Rossi szavaira rímelve azt is hozzátették, hogy Luca D'Angelo vezetőedző középpályása így a válogatott szünetben továbbra is nyugodtan dolgozhat az erőnlétén.

 

