Dárdai edzőt választ; Dibusz utódját keresi a Fradi

Zaklatott éven van túl Dibusz Dénes, a Fradi kapusa három időszakban is sérült volt. Fontos meccsekről maradt le a klubjában és a válogatottban is. Decemberben az ujját operálták meg, s noha már elkezdte az edzéseket, nem tudni, mikor lesz bevethető 100 százalékos állapotban. Emiatt térhet vissza Robbie Keane csapatába Varga Ádám. A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Dibusz Dénes helyére visszajöhet a Fradiba Varga Ádám – Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Ki lesz az Újpest edzője?

Hivatalosan január 3-án kezdi meg munkáját Dárdai Pál Újpesten, de őt ismerve kizártnak tartjuk, hogy már bőven az ünnepek alatt ne tervezné a lila-fehérek jövőjét. A Hertha Berlint 29 év után otthagyó korábbi kapitány személyesen volt jelen az évzáró, Kazincbarcika elleni bajnokin, s úgy tűnik, s sportigazgatóként az edzőkérdést is gyorsan le akarja zárni. A megbízottként dolgozó Bodor Boldizsár más munkakörben maradna a klubnál, s egy olyan szakember érkezhet, aki korábban már a válogatottat is irányította. A vezetőedző posztjára már van jelölt, s Németországból is jöhet segítség.

Dárdai Pálnak konkrét tervei vannak Újpesten (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Szoboszlainak épül a jövő Liverpoolban

Egy liverpooli szurkolói oldal arról ír, a jelenlegi keretet és formát elnézve nagyon biztató a klub jövője. Három fiatal játékost emelnek ki, akik hosszú ideig meghatározhatják a Vörösök játékát. Közülük a „legidősebb”, a még mindig csak 25 éves Szoboszlai Dominik, aki már a harmadik szezonját játssza a gárdában. Róla már többször is beszéltek, mint a jövő csapatkapitányáról.

