RETRO RÁDIÓ

Dárdai edzőt választ; Dibusz utódját keresi a Fradi

Újpesti edzőkérdés, visszatérő Fradi-kapus, Szoboszlaié a jövő. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sport cikkei a héten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 10:00
dárdai pál fradi újpest dibusz dénes

Zaklatott éven van túl Dibusz Dénes, a Fradi kapusa három időszakban is sérült volt. Fontos meccsekről maradt le a klubjában és a válogatottban is. Decemberben az ujját operálták meg, s noha már elkezdte az edzéseket, nem tudni, mikor lesz bevethető 100 százalékos állapotban. Emiatt térhet vissza Robbie Keane csapatába Varga Ádám. A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

Dibusz Dénes helyére visszajöhet a Fradiba Varga Ádám
Dibusz Dénes helyére visszajöhet a Fradiba Varga Ádám – Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Ki lesz az Újpest edzője?

Hivatalosan január 3-án kezdi meg munkáját Dárdai Pál Újpesten, de őt ismerve kizártnak tartjuk, hogy már bőven az ünnepek alatt ne tervezné a lila-fehérek jövőjét. A Hertha Berlint 29 év után otthagyó korábbi kapitány személyesen volt jelen az évzáró, Kazincbarcika elleni bajnokin, s úgy tűnik, s sportigazgatóként az edzőkérdést is gyorsan le akarja zárni. A megbízottként dolgozó Bodor Boldizsár más munkakörben maradna a klubnál, s egy olyan szakember érkezhet, aki korábban már a válogatottat is irányította. A vezetőedző posztjára már van jelölt, s Németországból is jöhet segítség.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Dárdai Pálnak konkrét tervei vannak Újpesten
Dárdai Pálnak konkrét tervei vannak Újpesten (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Szoboszlainak épül a jövő Liverpoolban

Egy liverpooli szurkolói oldal arról ír, a jelenlegi keretet és formát elnézve nagyon biztató a klub jövője. Három fiatal játékost emelnek ki, akik hosszú ideig meghatározhatják a Vörösök játékát. Közülük a „legidősebb”, a még mindig csak 25 éves Szoboszlai Dominik, aki már a harmadik szezonját játssza a gárdában. Róla már többször is beszéltek, mint a jövő csapatkapitányáról

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu