Dibusz Dénes biztosan nem véd a Fradiban, óriási lehetőség a tini előtt

Már a Kisvárda elleni bajnokikat is csak a lelátóról nézte, s azóta kiderült, idén már biztosan nem véd a Fradiban Dibusz Dénes. A válogatott játékos sérült ujját meg is műtötték, már a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga meccsen sem láthatjuk őt.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes túl van a műtéten Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Az évből három meccs maradt hátra, az Európa-ligában a Rangers, az NB I-ben a Debrecen és a Diósgyőr lesz az ellenfél. Alapesetben Gróf Dávid lesz Dibusz helyettese, de a kispadról beugrásra kész Radnóti Dániel is. Érdekesség, hogy a 19 éves játékos még a bajnokságban és a nemzetközi porondon sem védett a Fradiban. A kapus idén a Békéscsaba elleni kupameccsen védett az első csapatban, akkor nem kapott gólt.

Gróf segíthet a Fradinak

Gróf Dávid januárban és februárban két találkozón védte a Fradi kapuját az Európa-ligában. Jó előjel, hogy akkor a hazai meccset, a Plzen ellenit megnyerték a zöld-fehérek.