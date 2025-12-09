Dibusz Dénes biztosan nem véd a Fradiban, óriási lehetőség a tini előtt
A válogatott kapust megműtötték, más véd helyette. Beugrásra vár a Fradi 19 éves fiatalja, Radnóti Dániel.
Már a Kisvárda elleni bajnokikat is csak a lelátóról nézte, s azóta kiderült, idén már biztosan nem véd a Fradiban Dibusz Dénes. A válogatott játékos sérült ujját meg is műtötték, már a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga meccsen sem láthatjuk őt.
Az évből három meccs maradt hátra, az Európa-ligában a Rangers, az NB I-ben a Debrecen és a Diósgyőr lesz az ellenfél. Alapesetben Gróf Dávid lesz Dibusz helyettese, de a kispadról beugrásra kész Radnóti Dániel is. Érdekesség, hogy a 19 éves játékos még a bajnokságban és a nemzetközi porondon sem védett a Fradiban. A kapus idén a Békéscsaba elleni kupameccsen védett az első csapatban, akkor nem kapott gólt.
Gróf segíthet a Fradinak
Gróf Dávid januárban és februárban két találkozón védte a Fradi kapuját az Európa-ligában. Jó előjel, hogy akkor a hazai meccset, a Plzen ellenit megnyerték a zöld-fehérek.
Meddig jut a Fradi?
