Szünet után leült a Fradi, ez lett belőle az NB I-ben

Másodszor is legyőzte a héten a Ferencváros a Kisvárdát a labdarúgó-NB I-ben. Csütörtök a korábban elhalasztott meccsen nyert idegenben a Fradi 1-0-ra, vasárnap hazai pályán már könnyebb siker született. Robbie Keane együttese az első félidőben Nagy Barnabás, Ötvös Attila és Yusuf Bamidele találatával már 3-0-ra vezetett. A gárda a szünet után már rápihenhetett a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga meccsre is, nem is változott az eredmény. A Fradi könnyed teljesítménnyel lett újra az éllovas a labdarúgó NB I-ben.

Simán nyert és vezeti az NB I-et a Fradi Fotó: Czinege Melinda

Egy félidő elég volt a Fradinak

A meccsen az első gólt szerző Nagy Barnabás elégedett volt, de csak az első félidővel.

Szerencsére a meccs eleje jól sikerült. A szünetben azt beszéltük meg, hogy ne üljünk le, menjünk tovább. Sajnos ez nem valósult meg, de a legfontosabb a győzelem

- mondta a nyáron igazolt a játékos.