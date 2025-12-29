RETRO RÁDIÓ

Áll a bál: felháborító, mit tettek Angliában a magyar válogatott játékossal

Edzője felháborítónak tartja, hogy a játékvezető nem adott piros lapot. Valószínűleg eltörték egy könyökössel Callum Styles orrát.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.29. 17:15
orrtörés Callum Styles sérülés

Kiakadt az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion vezetőedzője, miután magyar válogatott játékosát, Callum Stylest úgy lekönyökölték a Bristol City elleni összecsapáson, hogy valószínűleg eltört az orra. Ryan Mason szerint egyértelmű piros lap maradt el.

Callum Styles, a West Brom magyar válogatott játékosa
Valószínűleg eltörték egy könyökössel Callum Styles orrát (Fotó: Adam Fradgley / Getty Images)

Callum Styles orra eltört?

Tiszta piros lap, négy és fél méterre a játékvezetőtől, aki erre úgy dönt, hogy nem ad kiállítást egy nagyon veszélyes könyökösért, ami valószínűleg eltörte Callum Styles orrát. Csúnya szabálytalanság volt, nagyon csúnya, veszélyes és felelőtlen

– idézi a Mandiner a vezetőedző szavait, aki csak a 77. percben hozta le a pályáról Callum Stylest, pedig a Bristol City játékosa, Anis Mehmeti már a 12. percben lekönyökölte őt. Úgy, hogy még az orra vére is eleredt.

A mérkőzés egyébként 2-1-es vendég győzelemmel ért véget, Ryan Mason vezetőedzőn pedig egyre nagyobb a nyomás. A csapat – amely 2021-ben még a Premier League-ben szerepelt – ugyanis már a másodosztályban is csak a 16. helyen áll.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
