Áll a bál: felháborító, mit tettek Angliában a magyar válogatott játékossal

Kiakadt az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion vezetőedzője, miután magyar válogatott játékosát, Callum Stylest úgy lekönyökölték a Bristol City elleni összecsapáson, hogy valószínűleg eltört az orra. Ryan Mason szerint egyértelmű piros lap maradt el.

Valószínűleg eltörték egy könyökössel Callum Styles orrát (Fotó: Adam Fradgley / Getty Images)

Callum Styles orra eltört?

Tiszta piros lap, négy és fél méterre a játékvezetőtől, aki erre úgy dönt, hogy nem ad kiállítást egy nagyon veszélyes könyökösért, ami valószínűleg eltörte Callum Styles orrát. Csúnya szabálytalanság volt, nagyon csúnya, veszélyes és felelőtlen

– idézi a Mandiner a vezetőedző szavait, aki csak a 77. percben hozta le a pályáról Callum Stylest, pedig a Bristol City játékosa, Anis Mehmeti már a 12. percben lekönyökölte őt. Úgy, hogy még az orra vére is eleredt.

A mérkőzés egyébként 2-1-es vendég győzelemmel ért véget, Ryan Mason vezetőedzőn pedig egyre nagyobb a nyomás. A csapat – amely 2021-ben még a Premier League-ben szerepelt – ugyanis már a másodosztályban is csak a 16. helyen áll.