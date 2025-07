Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi Angliában játszó kulcsembere

Noha a West Bromwich Albion gyenge tavasza miatt lemaradt a feljutásért kiírt rájátszásról és csak az angol másodosztály 9. helyén végzett, Callum Styles balhátvédként éppen ebben az időszakban játszott remekül. A stadionnál már szobrot kapott klublegenda, Tony Brown is többször áradozott a teljesítményéről, és júniusban – egy év távollét után – Marco Rossi is újra bevetette őt a magyar válogatottban. Most mégis rosszul áll Styles szénája Gera Zoltán korábbi csapatánál.

Marco Rossi az Eb után egy évig nem hívta Stylest, aki most újra nehéz helyzetbe kerülhet angol klubjában Fotó: PA Images

Kimaradhat csapatából Marco Rossi nagy visszatérője

A West Brom a legfrissebb hírek szerint rövidesen bejelentheti az amerikai válogatott belső védő, George Campbell szerződtetését. Miután ebbe a csapatrészbe igazolták már le Nat Phillipset is a Liverpooltól, az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő kanadai Montréal bekkjének érkezésével a norvég válogatott Torbjörn Heggem visszatárhet a védelem közepéről eredeti posztjára, a bal oldalra. Márpedig ez esetben könnyen Styles maradhat ki a csapatból, sőt ahogy a WestBromNews fogalmazott, akár csomagolhat is.

Ha a 24-szeres magyar válogatott Callum Styles újra kevesebb játéklehetőséghez jut a klubjában, Rossi számára is feladná a leckét, hogy számíthat-e rá a közelgő világbajnoki selejtezőkön.