,,Tehetséges srác. De néha a dolgok nem működnek" - Amorim szerint máshol kellene folytatnia a Manchester fiatal sztárjának

A Chelsea tárgyalásokat folytat a Manchester Uniteddel Alejandro Garnacho szerződtetéséről – erősítette meg a BBC Sport két újságírója, Simon Stone és Nizaar Kinsella. Az argentin szélső, aki 16 évesen csatlakozott az angol klubhoz az Atlético Madridtól, eddig 16 gólt szerzett a Premier League-ben. Most azonban arra kérték, hogy keressen magának új klubot.

Amorim szerint máshol kellene folytatnia a Manchester fiatal sztárjának Fotó: AFP

A Manchester United új vezetőedzője, Ruben Amorim úgy véli, hogy Garnacho egy új kihívásra vágyik, és a jelek szerint a játékos is hasonlóképp érez.

Látható, hogy tehetséges srác. De néha a dolgok nem működnek. Nem tudod pontosan megfogalmazni, miért, de érzem, hogy Garnacho mást akar – más vezetést. Ezt megértem, ez természetes dolog a futballban

– nyilatkozta Amorim a múlt héten Chicagóban.

A 21 éves játékos már januárban közel állt ahhoz, hogy a Stamford Bridge-re igazoljon. Akkor is meggyőződése volt, hogy az átigazolás meg fog történni, de végül nem jött létre a megállapodás. Ennek ellenére a két klub között egész nyáron nyitva maradt a kommunikációs csatorna, és mostanra intenzívebbé váltak a tárgyalások, bár konkrét egyezség még nincs.

A Manchester United számára Garnacho átigazolási díja különösen fontos lehet pénzügyi szempontból, mivel a játékos a klub neveltjének számít. Az idény elején a United még 60 millió fontot szeretett volna kapni érte, de nem világos, hogy a jelenlegi tárgyalások mennyire közelítik meg ezt az összeget.

A májusi Európa-liga-döntő után, amelyben a United kikapott a Tottenhamtől, Amorim már akkor nyilvánosan kijelentette, hogy Garnachónak máshol kellene folytatnia a pályafutását.