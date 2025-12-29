Halálos balesetben sérült meg a profi boxoló
Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka - írja az MTI.
A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán. Az Anthony Joshua-t szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba.
Anthony Joshua is részt vett a balesetben amelyben ketten meghaltak
A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt. A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.
