Hatalmas lángok csaptak fel Veszprémben, rohantak a tűzoltók

A tűz a lakóépülettel egybeépített másik ingatlan tetőszerkezetére is átterjedt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 08:05
Módosítva: 2026.03.07. 08:05
Kigyulladt egy családi ház Veszprémben, a Kádárta majorban. A tűz átterjedt a lakóépülettel egybeépített másik ingatlan tetőszerkezetére is. 

C94A4980 tűzoltó tűzoltóság tűzoltóautó
Hatalmas tűzhöz rohantak a tűzoltók / Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap (Képünk illusztráció)

Veszprémben csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók

A veszprémi, pétfürdői és balatonfűzfői hivatásos tűzoltók több gázpalackot is kihoztak az épületből, jelenleg nyolc vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A munkálatokat a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínre az áramszolgáltató szakemberei is kiérkeztek, akik leválasztották az épületet a hálózatról - írta meg a Katasztrófavédelem.


 

 

