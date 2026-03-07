Hatalmas lángok csaptak fel Veszprémben, rohantak a tűzoltók
A tűz a lakóépülettel egybeépített másik ingatlan tetőszerkezetére is átterjedt.
Kigyulladt egy családi ház Veszprémben, a Kádárta majorban. A tűz átterjedt a lakóépülettel egybeépített másik ingatlan tetőszerkezetére is.
Veszprémben csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók
A veszprémi, pétfürdői és balatonfűzfői hivatásos tűzoltók több gázpalackot is kihoztak az épületből, jelenleg nyolc vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A munkálatokat a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínre az áramszolgáltató szakemberei is kiérkeztek, akik leválasztották az épületet a hálózatról - írta meg a Katasztrófavédelem.
