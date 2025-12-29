Nagy veszteség a Ferencvárosnak: egy legenda távozott a klubból
Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától.
Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekezőspecialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amelyet Tomori Zsuzsanna elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre