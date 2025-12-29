RETRO RÁDIÓ

Nagy veszteség a Ferencvárosnak: egy legenda távozott a klubból

Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától.

Létrehozva: 2025.12.29. 21:25
tomori zsuzsanna ferencváros magyar kupa

Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekezőspecialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amelyet Tomori Zsuzsanna elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.

