Nagy veszteség a Ferencvárosnak: egy legenda távozott a klubból

Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekezőspecialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amelyet Tomori Zsuzsanna elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.