„Műtött ujjal nehéz pelenkázni” – a Fradi kapitányának korán kezdődött a karácsony
Sérülten, de többet lehetett a családjával az ünnepek előtt a Ferencváros kapusa. Dibusz Dénesnek az idei esztendő – a sikerek mellett – több mélypontot is hozott.
A vártnál korábban ért véget a 2025-ös futballév Dibusz Dénes számára. A Ferencváros válogatott kapusa november végén szenvedett ujjsérülést, az utolsó öt tétmeccset ki kellett hagynia. Megoperálták, így az ünnepek előtt több időt tölthetett szeretteivel, igaz, kevésbé tudta hasznosítani magát a nagy készülődésben, mint máskor.
Az mindenképpen jó dolog, hogy többet vagyok a családdal, de a lehetőségeim behatároltak. Műtött ujjal kevésbé tudom a gyermeket öltöztetni vagy a kicsit pelenkázni
– mondta nevetve a Metropolnak a Fradi csapatkapitánya, aki természetesen családjával, feleségével, kisfiával és kislányával tölti majd az ünnepet.
„Itthon maradunk, együtt leszünk, utazni legfeljebb a rokonokhoz fogunk”
– árulta el a kapus, aki a karácsonyi menüben a halászlére esküszik, de azt nem ígéri, hogy a konyhában fog sürögni-forogni. Mint mondja, azt mindenkinek jobb lesz, ha az ételeket nem ő készíti.
Dibusz Dénes fájó hazai vereségei
Dibusz 2025-ös esztendeje a sikerek mellett a sérülésekről és a drámákról is szólt. Januárban az Európa-ligában hagyott ki sorsdöntő meccseket, ősszel vb-selejtezőkön hiányzott, most pedig műtéttel búcsúztatta az évet. Emellett van két meccs, amire egyáltalán nem szívesen emlékszik.
Klubszinten és a válogatottban sem értük el a célunkat, nem lehetek elégedett. Mindkét fronton egy meccsen múlott a siker. A Bajnokok Ligájában a Qarabag győzött Budapesten, ott hiába nyertük meg a visszavágót, ez kevés volt
– mondta Dibusz, akinek a legnagyobb mélypontot a válogatott írek elleni meccse jelentette. Ott a 96. percben kapott góllal dőlt el, esélyünk sincs a világbajnoki szereplésre.
„Egy másodperc alatt kerültünk a mennyből a pokolba, ezt azóta is nehezen dolgozzuk fel”
– sóhajtott a játékos, aki egyelőre nem is tervezi, mi vár rá hosszú távon 2026-ban. A legfontosabb, hogy meggyógyuljon, és a decemberi erősítő gyakorlatok után végre teljes értékű edzésmunkát végezhessen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre