„Műtött ujjal nehéz pelenkázni” – a Fradi kapitányának korán kezdődött a karácsony

Sérülten, de többet lehetett a családjával az ünnepek előtt a Ferencváros kapusa. Dibusz Dénesnek az idei esztendő – a sikerek mellett – több mélypontot is hozott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 19:00
dibusz dénes ferencváros meccs

A vártnál korábban ért véget a 2025-ös futballév Dibusz Dénes számára. A Ferencváros válogatott kapusa november végén szenvedett ujjsérülést, az utolsó öt tétmeccset ki kellett hagynia. Megoperálták, így az ünnepek előtt több időt tölthetett szeretteivel, igaz, kevésbé tudta hasznosítani magát a nagy készülődésben, mint máskor.

Dibusz Dénes mögött tartalmas év van
Dibusz Dénes mögött tartalmas év van (Fotó: Bors)

Az mindenképpen jó dolog, hogy többet vagyok a családdal, de a lehetőségeim behatároltak. Műtött ujjal kevésbé tudom a gyermeket öltöztetni vagy a kicsit pelenkázni

– mondta nevetve a Metropolnak a Fradi csapatkapitánya, aki természetesen családjával, feleségével, kisfiával és kislányával tölti majd az ünnepet.

„Itthon maradunk, együtt leszünk, utazni legfeljebb a rokonokhoz fogunk”

– árulta el a kapus, aki a karácsonyi menüben a halászlére esküszik, de azt nem ígéri, hogy a konyhában fog sürögni-forogni. Mint mondja, azt mindenkinek jobb lesz, ha az ételeket nem ő készíti.

Dibusz Dénes és kisfia
Dibusz Dénes és kisfia (Fotó: Adam Molnar)

Dibusz Dénes fájó hazai vereségei

Dibusz 2025-ös esztendeje a sikerek mellett a sérülésekről és a drámákról is szólt. Januárban az Európa-ligában hagyott ki sorsdöntő meccseket, ősszel vb-selejtezőkön hiányzott, most pedig műtéttel búcsúztatta az évet. Emellett van két meccs, amire egyáltalán nem szívesen emlékszik.

Klubszinten és a válogatottban sem értük el a célunkat, nem lehetek elégedett. Mindkét fronton egy meccsen múlott a siker. A Bajnokok Ligájában a Qarabag győzött Budapesten, ott hiába nyertük meg a visszavágót, ez kevés volt

– mondta Dibusz, akinek a legnagyobb mélypontot a válogatott írek elleni meccse jelentette. Ott a 96. percben kapott góllal dőlt el, esélyünk sincs a világbajnoki szereplésre.

„Egy másodperc alatt kerültünk a mennyből a pokolba, ezt azóta is nehezen dolgozzuk fel”

– sóhajtott a játékos, aki egyelőre nem is tervezi, mi vár rá hosszú távon 2026-ban. A legfontosabb, hogy meggyógyuljon, és a decemberi erősítő gyakorlatok után végre teljes értékű edzésmunkát végezhessen.

 

