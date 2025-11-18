Dibusz Dénesen múlt a vereség? Gulácsi Péter mindent elmondott a gólokról
Drámai vereséget szenvedet a magyar válogatott az Írország elleni labdarúgó vb-selejtezőn. A nemzeti együttes korábbi kapusa, Gulácsi Péter őszintén beszélt Dibusz Dénes teljesítményéről.
Az ír Troy Parrott mesterhármast szerzett a Puskás Arénában a Magyarország elleni vb-selejtezőn. A harmadik találata az utolsó pillanatban, a ráadás végén született. Tipikus ír gól volt, egy minden mindegy alapon felívelt labdából született. Az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter a TippMix podcastjében úgy vélte, Dibusz Dénes nem hibáztatható a gólok miatt a 3-2-es ír győzelemmel zárult mérkőzésen.
Gulácsi Péter nem hibáztatja Dibusz Dénest
Az utolsó támadásból kaptuk a gólt, tehát ha ott máshogy alakul a történet, máshova pattan a labda, egy kicsit jobban lecsúsztatják, akkor most arról beszélnénk, hogy pótselejtezőn vagyunk. Nehéz, mert nem tudod, hogy hova fog pattanni a labda. A modern futballban a pontrúgások, a beívelt labdák a kis csapatok legnagyobb esélyei a gólszerzésre. Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott Dénes kijönni, mert túl mélyen voltunk csapatként. Ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Hogyha előrébb lett volna a védelem és húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, ő pedig az ötösön kezd, akkor talán kiérhetett volna, mert látta volna maga előtt a védelmi vonalat, nem kellett volna emberek között szlalomoznia
- idézte a Magyar Nemzet Gulácsi Pétert.
Vb-lázban ég a világ!
