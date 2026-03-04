RETRO RÁDIÓ

Ördög Nóra szexi fehérneműben bevallotta: "Szívesen meg is villantom"

Őrdög Nóra nem csak egy borzasztóan szexi fotót posztolt, be is vallotta: szeret villantani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 21:30
Ördög Nóra villant fehérnemű

Sokak kedvence, Ördög Nóra szerencsére folyamatosan a reflektorfényben tündököl. Legyen az tévés szereplés, vagy egy-egy közösségi média poszt, Nóri valahogy mindenhol magára vonzza a figyelmet.

Ördög Nóra nem szégyenlős, szeret villantani
Fotó: TV2

Ördög Nóra fehérneműben pózolt

Ördög Nóra mindenki szerencséjére rendszeresen posztol Instagram oldalára. Örülhetünk, most is egy csodálatos kép társaságában üzent rajongóinak.

Kirakta a fehérneműt, megmutatta bomba testét, mellé még egy vallomást is csatolt. Nem is csoda, hogy magabiztos.

Kényelem a ruha alatt, ami a legtöbb esetben láthatatlanul kísér a napjaimon. Bár speciel ezeket a színes darabokat szívesen meg is villantom. Jól érzem magam bennük. Jól érzem magam a bőrömben.

– írta Nóra Instagram posztjában.

 

