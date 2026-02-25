Ördög Nóra bevallotta: nem volt szerelem első látásra
„Sokkal többet kaptam tőle, mint azt valaha reméltem.” – árulta el a műsorvezető. Ördög Nóra sokáig kereste.
Rendkívül személyes bejegyzést osztott meg a Séfek séfe műsorvezetője az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja, Ördög Nóra egy lassan négy éve tartó történetről írt.
Ördög Nóra: meg kellett érkeznem hozzá életkorban, fejben...
Nánási Pál felesége számára egykor elengedhetetlenül fontos volt a versenytánc. Ám utána új mozgásformát keresett és talált is! Erről mesélt a közösségi oldalán.
A jóga lassan 4 éve az életem részévé vált. Sokáig kerestem azt a mozgásformát, ami ugyanúgy magával tud ragadni, mint annak idején a versenytánc. A jógával sem volt szerelem első látásra a kapcsolatunk, azt hiszem, meg kellett érkeznem hozzá életkorban, fejben, életszakaszban, mindenhogyan. De sokkal többet kaptam tőle, mint azt valaha reméltem. (...)
– írta közösségi oldalán Ördög Nóra.
