Ördög Nóra bevallotta: nem volt szerelem első látásra

Rendkívül személyes bejegyzést osztott meg a Séfek séfe műsorvezetője az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja, Ördög Nóra egy lassan négy éve tartó történetről írt.

Nánási Pál felesége, Ördög Nóra a versenytánc után új mozgásformát keresett magának (Fotó: Szabolcs László)

Ördög Nóra: meg kellett érkeznem hozzá életkorban, fejben...

Nánási Pál felesége számára egykor elengedhetetlenül fontos volt a versenytánc. Ám utána új mozgásformát keresett és talált is! Erről mesélt a közösségi oldalán.

A jóga lassan 4 éve az életem részévé vált. Sokáig kerestem azt a mozgásformát, ami ugyanúgy magával tud ragadni, mint annak idején a versenytánc. A jógával sem volt szerelem első látásra a kapcsolatunk, azt hiszem, meg kellett érkeznem hozzá életkorban, fejben, életszakaszban, mindenhogyan. De sokkal többet kaptam tőle, mint azt valaha reméltem. (...)

– írta közösségi oldalán Ördög Nóra.