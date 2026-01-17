Egyszerűen nem öregszik! Leesett a rajongók álla, amikor meglátták Ördög Nóra tíz évvel ezelőtti fotóit
A műsorvezetőn igazán nem látszik az idő vasfoga. Ördög Nóra nemrég egy népszerű trendhez csatlakozott, minek hála sikerült meglepnie a rajongóit.
Ördög Nóra a minap úgy döntött, csatlakozik egy mostanság népszerű trendhez, ennek hála pedig sikerült alaposan meglepnie a rajongóit. Az utóbbi időben sokaknak támadhatott kedve nosztalgiázni, a közösségi médiát pedig szinte ellepték a tíz évvel ezelőtt készült fotómontázsok. A TV2 csinos műsorvezetője is végül arra jutott, itt az ideje visszatekint kicsit 2016-ra, a közzétett fotókkal pedig sikeresen bebizonyította, az elmúlt tíz évben nem sokat változott - szúrta ki a Bors.
Ördög Nóra mit sem változott tíz év alatt
Annyi helyen jött már velem szembe, hogy én is visszapörgettem az időt egy kicsit 2016-ra... Azért tíz év az tíz év...
- jegyezte meg a képeket tartalmazó Instagram-posztjában Nóra.
A felvételek közt akadtak olyanok, amik munka közben készültek a műsorvezetőről, de számtalan fotón látható a gyermekei, Mici és Vencel - akik ma már 12, illetve 11 évesek -, illetve a férje, Nánási Pál társaságában, az egyik képen pedig felbukkan szeretett vizslájuk, Pityu is, akitől időközben búcsút kellett venniük.
A rajongók teljesen el voltak ragadtatva a szívmelengető fotók láttán, ugyanakkor nem tudták nem észrevenni, hogy az évek során csak a gyerekek változtak, az édesanyjuk ellenben hajszálpontosan ugyanúgy nézett ki akkor, mint napjainkban.
Semmit sem változtál!
- jegyezte meg az egyikük a kommentszekcióban.
Csak a gyerekeken látszik az a tíz év
- helyeselt egy másik követő is.
Annyira csoda vagy, Nóri! Gyönyörű, sikeres, értelmes, kedves. Nagybetűs NŐ!
- bókoltak egy újabb hozzászólásban.
Így tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a népszerű műsorvezető igazi örök fiatal, aki ráadásul számtalan sikert is elkönyvelhetett az évek során, a karrierjében és a magánéletében egyaránt.
Mutatjuk is Ördög Nóra fotómontázsát, 2016-ból!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre