Egyszerűen nem öregszik! Leesett a rajongók álla, amikor meglátták Ördög Nóra tíz évvel ezelőtti fotóit

Ördög Nóra a minap úgy döntött, csatlakozik egy mostanság népszerű trendhez, ennek hála pedig sikerült alaposan meglepnie a rajongóit. Az utóbbi időben sokaknak támadhatott kedve nosztalgiázni, a közösségi médiát pedig szinte ellepték a tíz évvel ezelőtt készült fotómontázsok. A TV2 csinos műsorvezetője is végül arra jutott, itt az ideje visszatekint kicsit 2016-ra, a közzétett fotókkal pedig sikeresen bebizonyította, az elmúlt tíz évben nem sokat változott - szúrta ki a Bors.

Ördög Nóra külsején alig hagyott nyomot az elmúlt tíz év / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Ördög Nóra mit sem változott tíz év alatt

Annyi helyen jött már velem szembe, hogy én is visszapörgettem az időt egy kicsit 2016-ra... Azért tíz év az tíz év...

- jegyezte meg a képeket tartalmazó Instagram-posztjában Nóra.

A felvételek közt akadtak olyanok, amik munka közben készültek a műsorvezetőről, de számtalan fotón látható a gyermekei, Mici és Vencel - akik ma már 12, illetve 11 évesek -, illetve a férje, Nánási Pál társaságában, az egyik képen pedig felbukkan szeretett vizslájuk, Pityu is, akitől időközben búcsút kellett venniük.

A rajongók teljesen el voltak ragadtatva a szívmelengető fotók láttán, ugyanakkor nem tudták nem észrevenni, hogy az évek során csak a gyerekek változtak, az édesanyjuk ellenben hajszálpontosan ugyanúgy nézett ki akkor, mint napjainkban.

Semmit sem változtál!

- jegyezte meg az egyikük a kommentszekcióban.

Csak a gyerekeken látszik az a tíz év

- helyeselt egy másik követő is.

Annyira csoda vagy, Nóri! Gyönyörű, sikeres, értelmes, kedves. Nagybetűs NŐ!

- bókoltak egy újabb hozzászólásban.

Így tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a népszerű műsorvezető igazi örök fiatal, aki ráadásul számtalan sikert is elkönyvelhetett az évek során, a karrierjében és a magánéletében egyaránt.

Mutatjuk is Ördög Nóra fotómontázsát, 2016-ból!