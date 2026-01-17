RETRO RÁDIÓ

Egyszerűen nem öregszik! Leesett a rajongók álla, amikor meglátták Ördög Nóra tíz évvel ezelőtti fotóit

A műsorvezetőn igazán nem látszik az idő vasfoga. Ördög Nóra nemrég egy népszerű trendhez csatlakozott, minek hála sikerült meglepnie a rajongóit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 15:00
műsorvezető tv2 fényképek Ördög Nóra trend

Ördög Nóra a minap úgy döntött, csatlakozik egy mostanság népszerű trendhez, ennek hála pedig sikerült alaposan meglepnie a rajongóit. Az utóbbi időben sokaknak támadhatott kedve nosztalgiázni, a közösségi médiát pedig szinte ellepték a tíz évvel ezelőtt készült fotómontázsok. A TV2 csinos műsorvezetője is végül arra jutott, itt az ideje visszatekint kicsit 2016-ra, a közzétett fotókkal pedig sikeresen bebizonyította, az elmúlt tíz évben nem sokat változott - szúrta ki a Bors.

G_R_7970
Ördög Nóra külsején alig hagyott nyomot az elmúlt tíz év / Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Ördög Nóra mit sem változott tíz év alatt

Annyi helyen jött már velem szembe, hogy én is visszapörgettem az időt egy kicsit 2016-ra... Azért tíz év az tíz év... 

- jegyezte meg a képeket tartalmazó Instagram-posztjában Nóra. 

A felvételek közt akadtak olyanok, amik munka közben készültek a műsorvezetőről, de számtalan fotón látható a gyermekei, Mici és Vencel - akik ma már 12, illetve 11 évesek -, illetve a férje, Nánási Pál társaságában, az egyik képen pedig felbukkan szeretett vizslájuk, Pityu is, akitől időközben búcsút kellett venniük.

A rajongók teljesen el voltak ragadtatva a szívmelengető fotók láttán, ugyanakkor nem tudták nem észrevenni, hogy az évek során csak a gyerekek változtak, az édesanyjuk ellenben hajszálpontosan ugyanúgy nézett ki akkor, mint napjainkban.

Semmit sem változtál! 

- jegyezte meg az egyikük a kommentszekcióban.

Csak a gyerekeken látszik az a tíz év

- helyeselt egy másik követő is.

Annyira csoda vagy, Nóri! Gyönyörű, sikeres, értelmes, kedves. Nagybetűs NŐ!

- bókoltak egy újabb hozzászólásban.

Így tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a népszerű műsorvezető igazi örök fiatal, aki ráadásul számtalan sikert is elkönyvelhetett az évek során, a karrierjében és a magánéletében egyaránt.

Mutatjuk is Ördög Nóra fotómontázsát, 2016-ból!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu