„Már a gondolattól is elfáradtam” - Ördög Nóra nem tette meg, de már nem is bánja

A folyton elfoglalt műsorvezető, Ördög Nóra valószínűleg a nap minden percét beosztja, hiszen nem csupán televíziós személyiségként, hanem családanyaként és üzletemberként is folyamatosan helytáll, 24 óra pedig csak nehézkesen lehet elég neki arra, hogy minden dolgát elintézze – főleg, hogy néha pihenni is kéne.

Ördög Nóra / Fotó: Szabolcs László

Rengeteg celeb rakott ki évértékelő posztot, és Ördög Nóra is úgy volt vele, hogy csinál egyet, de végül nem tette meg, hanem inkább megosztott a közösségi oldalán pár fontos gondolatot, illetve egy meghitt, ünnepek előtt készült családi videót, ami megmutatja, hogy néha valóban jó egy kicsit megállni és kiszállni a mókuskerékből, hogy a szeretteinkkel legyünk – így minden bizonnyal nem is bánja, hogy egy átlagos évértékelő helyett egy ilyen különleges bejegyzéssel jelentkezett.

Nem készültem nagy évértékelővel. Pontosabban fejben elkezdtem, végig is pörgettem az elmúlt évet, és már a gondolattól is elfáradtam, hogy előkeressem a kapcsolódó fotókat, videókat. 🙈 Végülis, ha vissza szeretném idézni az évet, arra itt az instafeed, mint egy színes kis fotónapló. Ezt nagyon szeretem benne.✨

Szóval évértékelő helyett itt ez a kis videó, ami még az ünnepek előtt készült. És szeretném, ha emlékeztetne 2026-ban is mindig arra, mennyire fontos időről időre megállítani ezt az őrölten robogó mókuskereket.

Nekem persze ez se megy egyszerűen, tervezetten bele kell szuszakolni a naptárba. Ráadásul az igazi kikapcsolódást nekem az jelenti, ha fizikailag is el tudunk távolodni az itthoni ügyektől.

Ezért évek óta a karácsony előtti lelassulást is programozottan egy pár napos elvonulással alapozzuk meg. [...] Kívánom, hogy az új évben is legyen lehetőségetek minél gyakrabban kikapcsolni. Sport, olvasás, családdal-, barátokkal töltött idő, utazás, bármi… Csak legyen szusszanás is a sok minden mellett. 🙌🏻❤️

Nekem a jóga, Palkónak a futás biztosan sokat ad majd 2026-ban is, de nagyon remélem, hogy utazni is sokat fogunk

– írta Ördög Nóra a családi videóhoz, amit alább lehet megtekinteni.