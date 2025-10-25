RETRO RÁDIÓ

Ez igen: Ördög Nóra megmutatta az új autóját, igazi álomverda

Nem akármilyen járgánnyal járja az utakat Ördög Nóra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 07:00
Ördög Nóra autó kocsi

Ördög Nóra hazánk egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb műsorvezetője, aki sikert sikerre halmoz a TV2-n. Jelenleg a Megasztárban láthatjuk őt, de közben rengeteg projektje van, folyamatosan megy ide-oda, hiszen nem csupán televíziós munkái vannak, hanem márkái is, ráadásul családanyaként is helytáll a hétköznapokban.

Ördög Nóra
Ördö Nóra / Fotó: Szabolcs László

Mivel rengeteget utazgat Ördög Nóra, így érthető, hogy olyan kocsira van szüksége, ami megbízható, strapabíró és még illik is hozzá. Nos, úgy tűnik, hogy a híresség megtalálta a számára tökéletes autót, ugyanis most büszkén mutatta meg a közösségi oldalán, hogy egy új verdát szerzett magának, ráadásul nem is akármilyet.

Új családtag érkezett hozzánk! 💁🏽‍♀️

Ez a csodaszép Audi Q5 lesz mostantól a társam. Még sosem csináltam ilyet, nem is gondoltam, hogy ilyen jó érzés saját magam összeállítani egy autó minden apró részletét, majd utána találkozni vele a valóságban is... 

– írta Ördög Nóra a videóhoz, amiben felfedi, milyen kocsija lett.

Látszik Ördög Nórán, hogy nagyon boldog, hiszen most olyan jármű lett a társa, ami igazán az ő igényeihez és ízléséhez lett szabva:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu