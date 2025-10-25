Ez igen: Ördög Nóra megmutatta az új autóját, igazi álomverda

Ördög Nóra hazánk egyik legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb műsorvezetője, aki sikert sikerre halmoz a TV2-n. Jelenleg a Megasztárban láthatjuk őt, de közben rengeteg projektje van, folyamatosan megy ide-oda, hiszen nem csupán televíziós munkái vannak, hanem márkái is, ráadásul családanyaként is helytáll a hétköznapokban.

Ördö Nóra / Fotó: Szabolcs László

Mivel rengeteget utazgat Ördög Nóra, így érthető, hogy olyan kocsira van szüksége, ami megbízható, strapabíró és még illik is hozzá. Nos, úgy tűnik, hogy a híresség megtalálta a számára tökéletes autót, ugyanis most büszkén mutatta meg a közösségi oldalán, hogy egy új verdát szerzett magának, ráadásul nem is akármilyet.

Új családtag érkezett hozzánk! 💁🏽‍♀️



Ez a csodaszép Audi Q5 lesz mostantól a társam. Még sosem csináltam ilyet, nem is gondoltam, hogy ilyen jó érzés saját magam összeállítani egy autó minden apró részletét, majd utána találkozni vele a valóságban is...

– írta Ördög Nóra a videóhoz, amiben felfedi, milyen kocsija lett.

Látszik Ördög Nórán, hogy nagyon boldog, hiszen most olyan jármű lett a társa, ami igazán az ő igényeihez és ízléséhez lett szabva: