Ördög Nóra varázslatos frizurái: a Megasztár fodrásza mindent elárult

Újra útjára indult a Megasztár, és Ördög Nóra hétről hétre elkápráztatja a nézőket lenyűgöző megjelenésével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 18:00
Ördög Nóra Megasztár mesterfodrász frizura

A Life.hu most megkérdezte a műsorvezető személyi fodrászát, aki elárulta Ördög Nóra tökéletes frizurájának titkát.

Ördög Nóra frizurái a Megasztárban
Ördög Nóra frizurái a Megasztárban Fotó:  TV2

A mesterfodrász titkai Ördög Nóra frizurái mögött

Ecker Niki és Ördög Nóra már évek óta együtt dolgoznak, a hétköznapokban is. A műsorvezetőnő havonta felkeresi a mesterfodrászt, hogy barna bobfrizurája mindig tökéletes maradjon.

Niki azt is elárulta, hogy egy műsorra általában 1–2 órát szoktak készülődni, attól függően, milyen hajstílust választanak a ruha és a smink mellé.

Előfordul, hogy a beautycsapat egyszerre dolgozik Nórival: miközben a haját formázzák, a sminkjét is elkészítik. Frizurája nagyban a ruháitól függ, ezért folyamatos az egyeztetés Niki és a stylistok között. Kiderült az is, hogy egy-egy műsor során hányszor kell felfrissíteni Nóri haját:

Ha leáll a kamera, vagy éppen nem Nóriékat veszik, mindig bemegyünk hozzá - ha megengedik. Műsorvezetőként folyamatos mozgásban van, egyszerre sok minden történik, ezért folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy tökéletes maradjon a haja.

Egy műsor megjelenéseinek összeállítása komoly háttérmunkát igényel. A ruhának, a sminknek és a hajnak tökéletes összhangban kell lennie, hogy harmonikus összképet alkossanak:

Próbálunk mindig újat mutatni, de Nórinak elég kötött fazonú most a haja a bob frizurával, nem tudok igazán garázdálkodni. Nyilván próbálunk ebben is variálni. Nórinak – hál' Istennek – majdnem minden jól áll, sőt, azt hiszem, minden jól áll neki. Úgyhogy nincs nehéz dolgom.

A mesterfodrász a következő műsorok ruháiról is mesélt:

Próbálunk majd variálni, például a négyes válogatónál már kapott egy pótcopfot is. Tehát van póthajunk is, ha esetleg az jobban illene a kigondolt stílushoz. Úgyhogy bármit kitalálunk, minden megvalósítható. Persze, próbáltam rábeszélni egy kicsit hosszabb hajra, de nagyon szereti ezt a bob frizurát.

A 2025-ös hajtrendek között akadtak egészen szokatlanok, de meglepően ötletesek is. Niki azt is elárulta, hogy milyen megoldásokat ajánl azoknak, akik stílusosan szeretnék viselni a hajukat:

Most a slick back frizurák nagyon divatosak, és azt gondolom, hogy elég könnyű elkészíteni őket, ráadásul tartós frizurák. A legtöbb hölgynek egy jó sminkkel szuperül áll. Illetve a laza hullám az, ami mindig divatos. Manapság az a legjobb, minél természetesebb egy hajstílus. A dugóhúzó névre hallgató hullámokat már nem nagyon csináljuk, és nem is nagyon divat. Tehát a természetes, laza hullám, ami olyan, mintha nem is csináltunk volna semmit a hajjal, mégis rendezett, a legnépszerűbb. Szerintem ez bármilyen eseményhez vagy öltözethez remekül passzol. 

Niki azt is elárulta, hogy a következő hetekben Nórin slick back kontyot és laza, hullámos frizurát is láthatunk. Hozzátette, hogy ezeket különféle kombinációkban és variációkban is el tudja képzelni a műsor megjelenéseihez.

 

