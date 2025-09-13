Marics Peti megragadta Ördög Nóra derekát: „Tegyük féltékennyé Brúnót!”

A Megasztár 8. évada már most sok lélegzetelállító pillanatot hozott, na meg sok nevetést. A második válogatón pedig akadtak pillanatok, amikor a zsűri nem tudott a fenekén maradni: táncra perdültek. Tóth Gabi villantástól félt, Marics Peti pedig alaposan odasimult Ördög Nórához.

Ördög Nóra táncos múlttal büszkélkedhet, amit most meg is csillantott a Megasztár 2025-ös évadában (Fotó: Bors)

Táncolt a Megasztár zsűrije de még a műsorvezetők is...

Múlt szombaton elstartolt a Megasztár 2025-ös évada, ma este pedig a hangulat a tetőfokára hágott. Ágnes egy swing-számmal érkezett, s már előre tudta: a produkció úgy lesz kerek, ha szerez maga köré táncosokat. Egy ideig a színfalak mögött Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetőpárost fűzte, majd végül a zsűri is beszállt a mulatozásba.

Szépréthy Roli Tóth Gabit táncoltatta meg, bár az énekesnő nem úgy volt öltözve:

„Óvatosan, mert kijön a mellem. Ne forgass annyira” – regulázta Rolit, míg Ördög Nóri pedig táncba hívta Marics Petit.

„Vártam, hogy mikor jössz értem. Bébi, hová mész? Hogy van az a swing, taníts mester… Tegyük egy kicsit féltékennyé a Brúnót” – viccelődött Peti, miközben valóban jó érzékkel kezdett riszálni a versenyprodukcióra.

Marics Peti beszólt Brúnónak

Marics kis odaszúrása pedig alighanem Pető Brúnónak szólt. BRUNO Ördög Nórika című száma nagy sláger lett, s talán egyfajta szerelmi vallomás is a műsorvezetőnő felé. Marics részéről ez persze csak játékos csipkelődés, jóban van a fiatal kollégájával, sőt, még az említett klipben is szerepel, csak úgy mint a címszereplő Ördög Nóri is.

De vissza a Megasztárhoz: bár Ágnes produkciója mindenkit jókedvre derített a stúdióban, a négy mester szavazás nélkül köszönt el a szimpatikus hölgytől. Azt, hogy nem jutott tovább, leginkább Szépréthy Roli vette a szívére, aki megjegyezte:

„Ezt a produkciót minden este látni akarom…”