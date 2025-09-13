„Atyaúristen!” – mondta Curtis, elképesztő hangú versenyző jön a ma esti Megasztárban

Csak pislogunk! Mindössze pár másodperces részlet került ki az internetre a tehetségkutató szeptember 13-a esti adásából, ahol egy versenyző úgy énekel, hogy a zsűri teljesen tűzbe jön! Szeptember 6-án indult a Megasztár 8. évada, ám már a második adásban leesik az álla a mestereknek. Tóth Gabi, Marics Peti, Curtis és Herceg Erika reakciója mindent elárul a véleményükről!

Elképesztő produkció tüzeli fel szeptember 13-én este a Megasztár zsűrijét (Fotó: Metropol)

Megasztár: megint magasra került a léc

Atyaúristen!

– fejezte ki maximális elismerését a tapsoló Curtis, Herceg Erika szinte elájult a produkció láttán-hallatán, Marics Peti lelkesen ütötte az asztalt az öklével, Tóth Gabi pedig teljesen az előadás hatása alá került.

„HIHETETLEN! A mesterek tomboltak, elképesztő tehetséget fedeztek fel!” – olvasható a TV2 Megasztár hivatalos Instagram-oldalán a megosztott szeptember 13-a esti adás videórészlete mellett.

„Na jó, ezen a ponton le is zárhatjátok műsort! Johannánál az országban nincs jobb énekes”

– írta egy kommentelő.

„Azt hiszem, ilyen női hang utoljára a Megasztárban Tolvai Reni és Radics Gigi volt”

– jegyezte meg egy újabb hozzászóló.

„Bravó”

– összegzett más.

