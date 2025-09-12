RETRO RÁDIÓ

Kislánya lesz? Herceg Erika elsírta magát, mikor megtudta - Videó

Herceg Erika nagyon vágyik már arra, hogy édesanya lehessen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 20:32
Herceg Erika jóslat Megasztár

Megújult a Megasztár, aminek a mostani évadában Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis egyengetik a tehetségek útjait. Az első részekben még a válogató mókás, maradandó pillanatait élvezheti a közönség, a következő adásban pedig olyasmi fog történni, ami minden bizonnyal sokak szemébe csal majd könnyeket.

Herceg Erika
Herceg Erika / Fotó: Bors

A Megasztár színpadán megjelenik egy nő, aki megmondja a zsűritagoknak, hogy hány gyerekük lesz. Elárulja, hogy Tóth Gabinak még egy gyermeke születik, Marics Peti élete pedig két kisfiúval lesz gazdagabb – de leginkább Herceg Erika volt kíváncsi arra, hogy egyáltalán születik-e gyermeke.

A nő elmondta Herceg Erikának: három éven belül születni fog egy kislánya – az énekesnő könnyekben tört ki az örömhír hallatán, láthatóan nagyon meghatotta, hogy a nő szerint ez vár rá.

Ezek alapján Herceg Erika nagyon vágyik már arra, hogy édesanya lehessen. Erről a témáról általában nem szokott beszélni, de a reakciója is bizonyítja, hogy készen áll arra, hogy életet adjon egy gyermeknek.

Itt lehet megtekinteni egy részletet a Megasztár fent ismertetett jelenetéből, a teljes adás szombaton lesz látható a TV2-n:

 

