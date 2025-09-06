Megfagyott a levegő a stúdióban: Marics Peti a kamerák előtt flörtölt Herceg Erikával

Úgy tűnik, hogy megvan a kölcsönös vonzalom Marics Peti és Herceg Erika között.
Végre elstartolt a TV2-n a Megasztár legújabb évada, amiben Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis várták a tehetségeket, hátha megtalálják Magyarország legújabb sztárját, aki megnyerheti a műsort – de a jelek szerint egyes zsűritagoknak nem csupán a tehetségkutatásra van idejük, hanem a flörtölésre is.
Mondhatni megfagyott a stúdióban a levegő, mikor Marics Peti és Herceg Erika apróbb összekapása átcsapott flörtölésbe, még Tóth Gabi is megjegyezte a dolgot, a két énekes pedig egyáltalán nem tagadta, sőt, pontosan úgy néztek egymásra, mintha egyenesen fel tudnák falni a másikat – új sztárpár van születőben?
A mosolyodtól elájulok
– mondta Herceg Erika Marics Petinek.
Itt lehet megtekinteni a jelenetet, ami alapján mindenki eldöntheti magának, hogy tényleg összehangolódott Marics Peti és Herceg Erika, vagy csak játszottak a nézőkkel:
