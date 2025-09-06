RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a levegő a stúdióban: Marics Peti a kamerák előtt flörtölt Herceg Erikával

Úgy tűnik, hogy megvan a kölcsönös vonzalom Marics Peti és Herceg Erika között.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 20:43
Megasztár Marics Peti Herceg Erika

Végre elstartolt a TV2-n a Megasztár legújabb évada, amiben Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis várták a tehetségeket, hátha megtalálják Magyarország legújabb sztárját, aki megnyerheti a műsort – de a jelek szerint egyes zsűritagoknak nem csupán a tehetségkutatásra van idejük, hanem a flörtölésre is.

Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis / Fotó: Metropol

Mondhatni megfagyott a stúdióban a levegő, mikor Marics Peti és Herceg Erika apróbb összekapása átcsapott flörtölésbe, még Tóth Gabi is megjegyezte a dolgot, a két énekes pedig egyáltalán nem tagadta, sőt, pontosan úgy néztek egymásra, mintha egyenesen fel tudnák falni a másikat – új sztárpár van születőben?

A mosolyodtól elájulok

– mondta Herceg Erika Marics Petinek.

Itt lehet megtekinteni a jelenetet, ami alapján mindenki eldöntheti magának, hogy tényleg összehangolódott Marics Peti és Herceg Erika, vagy csak játszottak a nézőkkel:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu