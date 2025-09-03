Nem bírta tovább: Tóth Gabi elsírta magát

Tóth Gabi mostanában a Megasztárral volt elfoglalva, hiszen a hétvégén érkezik a legújabb évad, amelyben ő lesz az egyik női zsűritag. Azonban most mindenki a szívéhez kapott a rajongói között: szívszorító videót tett közzé az aranytorkú énekesnő.

Fotó: Markovics Gábor

Egy emberként kaptunk a szívünkhöz, amikor szerdán megnyitottunk az Instagramot: Tóth Gabi könnyes szemeivel szembesülhettük. Eleinte aggasztó lehetett, hogy miért sír az énekesnő, azonban a leírásból hamar kiderült, hogy a könnyek a meghatottság és a hazaszeretet könnyei.

Székelyföldön újra.. Itt érzem igazán, hogy a gyökereim nem csak a múltban vannak, hanem minden fűszálban, hegyben és patakban, ami körülvesz. Ahogy végigjárok ezeken az utakon, valami azt suttogja bennem: itt van az otthon, a béke, az örökkévalóság. S ha egyszer majd elcsendesedik bennem az élet, itt szeretnék megnyugodni – a székely hegyek ölelésében, a magyar szó és lélek közelében. Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér

- írta a meghatott videóhoz.

Rajongói nem hagyták szó nélkül a látottakat.

Én bízom benne, hogy itt mindig otthonra lelsz. És abban is bízom, hogy mi székelyföldiek ehhez egy kicsit hozzá is tudunk járulni, hogy ezután is lássunk és halljunk téged tündökölni! Isten hozott!

- írta egy székelyföldi rajongó, aki tanúsíthatja, hogy Gabit mindig szeretettel várják itt.

Olyan szép és békés hely ugye?! szeretettel várunk itt mindig. Erdélyben én is ezt érzem. Nagyon szeretem. Maradj mindig ilyen szép lelkű!

- záporoztak a hasonló kommentek.