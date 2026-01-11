Bíróságra idézték a Reszkessetek, betörők! sztárját
A színészettől visszavonult Daniel Stern a karácsonyi időszakban követett el szabálysértést. A Reszkessetek, betörők! sztárjának hamarosan bíróság elé kell állnia.
Bíróság elé kell állnia a Reszkessetek, betörők! sztárjának, Daniel Sternnek. A színész Kalifornia állam egyik olyan szabályát szegte meg, ami miatt akár hat hónap börtönbüntetésre is számíthat.
Bíróság elé áll a Reszkessetek, betörők! sztárja
A Reszkessetek, betörők! sztárját, Daniel Sternt azután tartóztatták le, miután az ünnepi szezon közepén megpróbált felcsípni egy prostituáltat. A vád szerint Stern - aki leginkább a betörő, Marv Murchins szerepéről ismert a népszerű, 1990-es karácsonyi filmből -, december 10-én kapott idézést prostitúcióra való felhívásért, amelyet egy kaliforniai szállodában követett el.
A 68 éves Stern egyelőre nem tartóztatták le. Kaliforniában a prostitúcióra való felkérés ugyanakkor vétségnek minősül, és a szabálysértők akár hat hónap börtönbüntetésre vagy 1000 dolláros (nagyjából 300 ezer forint) pénzbírságra is számíthatnak, amennyiben elítélik őket.
Stern, aki időközben már maga mögött hagyta Hollywoodot, eddig nem nyilatkozott az esettel kapcsolatban - olvasható a New York Post cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre