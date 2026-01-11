Bíróságra idézték a Reszkessetek, betörők! sztárját

Bíróság elé kell állnia a Reszkessetek, betörők! sztárjának, Daniel Sternnek. A színész Kalifornia állam egyik olyan szabályát szegte meg, ami miatt akár hat hónap börtönbüntetésre is számíthat.

Nagy bajban van a Reszkessetek, betörők! sztárja: bíróság elé kell vonulnia / Fotó: Photo12 via AFP)

Bíróság elé áll a Reszkessetek, betörők! sztárja

A Reszkessetek, betörők! sztárját, Daniel Sternt azután tartóztatták le, miután az ünnepi szezon közepén megpróbált felcsípni egy prostituáltat. A vád szerint Stern - aki leginkább a betörő, Marv Murchins szerepéről ismert a népszerű, 1990-es karácsonyi filmből -, december 10-én kapott idézést prostitúcióra való felhívásért, amelyet egy kaliforniai szállodában követett el.

A 68 éves Stern egyelőre nem tartóztatták le. Kaliforniában a prostitúcióra való felkérés ugyanakkor vétségnek minősül, és a szabálysértők akár hat hónap börtönbüntetésre vagy 1000 dolláros (nagyjából 300 ezer forint) pénzbírságra is számíthatnak, amennyiben elítélik őket.

Stern, aki időközben már maga mögött hagyta Hollywoodot, eddig nem nyilatkozott az esettel kapcsolatban - olvasható a New York Post cikkében.