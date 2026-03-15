Rengeteg sztár jelent meg a Békemeneten és az ünnepi rendezvényen

Orbán Viktor a vasárnapi rendezvények előtt többször elmondta, hogy a mostani lesz a legnagyobb és egyben a legfontosabb Békemenet. A látottak alapján pedig igaza lett, mivel az ország minden részéről érkeznek a békéért küzdő emberek. Ebből is látszik, hogy a magyarokat nem lehet fenyegetni, bármivel is próbálkozik Brüsszel és a jelenlegi ellenzék – írja a Bors.

Óriási tömeg vonult március 15-én a budapesti Békemeneten (Fotó: Fischer Zoltán)

Megállíthatatlan a Békemenet tömege

A mai esemény nemcsak a legnagyobb, de a legfontosabb is, ahogy a magyar miniszterelnök fogalmazott. A jelenlegi világpolitikai helyzet, az iráni háború kitörésével és az ukrán elnök, Zelenszkij fenyegetésével, a tetőfokára hágott. A világban egyre több a nemzetek közti fegyveres konfliktus, és ezért is fontos, hogy a magyar emberek kiálljanak és megüzenjék a világnak, hogy békét szeretnének.

A tömegben nemcsak civilek vonultak végig Budapest utcáin, hanem sztárok, celebek is, akik szintén támogatják a magyar kormány döntéseit. Az elmúlt hetekben hatalmas volt a felháborodás, miután kiderült, hogy az ukrán vezetés nemcsak Orbán Viktort, hanem családját és a magyar embereket is megfenyegette. A sztárvilág együtt szólalt fel az ukrán elnök botrányos megnyilvánulása ellen, és a Békemeneten pedig együtt hirdetik a béke üzenetét.

Kis Grófo és Gáspár Győző együtt vonult a tömeggel a mai Békemeneten (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Győző lapunknak megszólalt a Békemeneten

A népszerű showman a békét tartja a legfontosabbnak, mivel elege van, hogy mindennap arról kell hallani, hogy melyik országban éppen mennyi ember élete veszett oda.

A sztárok óriási szeretetet kapnak a Békemeneten (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A közösségi oldalakon óriási követőtáborral rendelkező sportolók, énekesek és műsorvezetők most együtt vonultak végig Budapesten, ahol csupa békeszerető emberrel találkoztak.

Sasvári Sándor is személyesen vett részt a mai eseményen (Fotó: Tumbász Hédia)

Sasvári Sándor az Évértékelő után a mai Békemeneten is részt vett, ahol kiállt a béke mellett és Zelenszkij fenyegetése ellen.

Pataky Attila is küzd a békéért (Fotó: Szabolcs László)

Pataky Attila, az Edda együttes frontembere nem mindennapi szerelésben jelent meg a budapesti Békemeneten. Az énekes így is próbált üzenni az embereknek, hogy a békénél nincsen fontosabb.

Ezeken a sztárokon kívül is rengetegen voltak még, akik együtt álltak ki a béke mellett és a háború ellen. Mutatjuk, hogy kik is voltak jelen a mai Békemeneten és az azt követő nemzeti rendezvényen.