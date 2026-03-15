Lázár János elárulta a Lázárinfó 12 pontját

A békepárti magyarok megmutatták a Kossuth téren is, hogy ők vannak többségben. A Békemeneten az 1848-as szabadságharc méltó megemlékezésének kifejezéséhez Lázár János építési és közlekedési miniszter ismertette a Lázárinfó 12 pontját.

„Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt” – a Békemenet 12 pontja

A tömeg ismét megmutatta, hogy a magyarok többsége a béke pártján áll. Lázár János beszédében kiemelte; a Kossuth téren látszik igazán, milyen sokan vagyunk.

Tisztelet a hősöknek, mindenki egyért, Magyarországért. Mi vagyunk többen. Többen vagyunk a falvakban, a városokban, határon innen és határon túl. Többen vagyunk az országban. Ez viszont nem elég. Van még egy feladatunk, feladatotok. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is. Minden többség annyit ér, amennyit a választás megmutat magából. Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, még többet is egy kicsit

– bátorította a tömeget Lázár János. A miniszter hangsúlyozta, épp egy éve járja az országot és bárhol, bárkivel és bármilyen kérdésről beszél. Egy kérdést azonban kiemelt.

Miért szavazzunk ismét Orbán Viktorra? Miért éri meg a magyaroknak, hogy 16 év után a változás helyett a biztonság mellett döntsenek? Az én válaszom egyszerű; azért, mert baj van a világban. Ez a baj pedig közelít a határainkhoz. Mi döntjük el, hogy távol tartjuk magunktól, vagy beengedjük hazánkba, házainkba

– figyelmeztetett Lázár János. Kiemelte azt is, hogy a világ egy olyan krízisben van, amelytől Magyar Péter nem tudja megvédeni Magyarországot.

Egy Magyar Péter nem megoldaná, hanem tetézné a bajokat. Magyar Péter nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, amikor fekete övesek újraírják a világ rendjét. Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket. Trumppal, nem találja a hangot, Putyinnal nem is keresi, csak Zelenszkijjel köti össze a barátság. Miért lenne jó a magyaroknak, akár a saját híveiknek? Miért lenne jó a keményen dolgozó embereknek, hogy a benzin árairól a Shell döntsön? Hogy a kedvezményes hitelek kamatát egy bankár mondja meg? Miért lenne jó a magyar családoknak, hogy a sorsunkról idegen bürokraták határozzanak? Magyar Péter nem remény, hanem kockázat mindenkinek, még a saját híveinek is. Drága tévedés lenne, aminek az árát évekig fizetnénk. Ahogy 2002 után.

A miniszter szerint Orbán Viktor miniszterelnök már korábbi válsághelyzetekben is bizonyította rátermettségét.

Ő a világ egyik legjobb válságkezelője. Ezt azok is elismerik, akik nem kedvelik őt; vörösiszap-katasztrófa, árvizek, világjárvány, devizahitel, infláció, energiaválság, migránsválság. Minden alkalommal megvédte a hazáját. Mindenkit. A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra. Magyar Péter ennek épp az ellentéte. Mit csinál egy olajválság közepén? Ott árt, ahol tud. Azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak. Nekünk, fideszeseknek az a jó, ami jó Magyarországnak és a magyaroknak. A magyarok bére növekedjen, ne a rezsije. Minden más csak mellébeszélés.

A miniszter arra bátorította a résztvevőket, hogy amikor hazamennek, tartsanak Lázárinfókat a szomszédokkal, barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. Ehhez mindenkire szükség van.