Lázár János elárulta a Lázárinfó 12 pontját
Hatalmas tömeg fogadta az építési és közlekedési minisztert a Békemeneten.
A békepárti magyarok megmutatták a Kossuth téren is, hogy ők vannak többségben. A Békemeneten az 1848-as szabadságharc méltó megemlékezésének kifejezéséhez Lázár János építési és közlekedési miniszter ismertette a Lázárinfó 12 pontját.
„Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt” – a Békemenet 12 pontja
A tömeg ismét megmutatta, hogy a magyarok többsége a béke pártján áll. Lázár János beszédében kiemelte; a Kossuth téren látszik igazán, milyen sokan vagyunk.
Tisztelet a hősöknek, mindenki egyért, Magyarországért. Mi vagyunk többen. Többen vagyunk a falvakban, a városokban, határon innen és határon túl. Többen vagyunk az országban. Ez viszont nem elég. Van még egy feladatunk, feladatotok. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is. Minden többség annyit ér, amennyit a választás megmutat magából. Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, még többet is egy kicsit
– bátorította a tömeget Lázár János. A miniszter hangsúlyozta, épp egy éve járja az országot és bárhol, bárkivel és bármilyen kérdésről beszél. Egy kérdést azonban kiemelt.
Miért szavazzunk ismét Orbán Viktorra? Miért éri meg a magyaroknak, hogy 16 év után a változás helyett a biztonság mellett döntsenek? Az én válaszom egyszerű; azért, mert baj van a világban. Ez a baj pedig közelít a határainkhoz. Mi döntjük el, hogy távol tartjuk magunktól, vagy beengedjük hazánkba, házainkba
– figyelmeztetett Lázár János. Kiemelte azt is, hogy a világ egy olyan krízisben van, amelytől Magyar Péter nem tudja megvédeni Magyarországot.
Egy Magyar Péter nem megoldaná, hanem tetézné a bajokat. Magyar Péter nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, amikor fekete övesek újraírják a világ rendjét. Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt. Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket. Trumppal, nem találja a hangot, Putyinnal nem is keresi, csak Zelenszkijjel köti össze a barátság. Miért lenne jó a magyaroknak, akár a saját híveiknek? Miért lenne jó a keményen dolgozó embereknek, hogy a benzin árairól a Shell döntsön? Hogy a kedvezményes hitelek kamatát egy bankár mondja meg? Miért lenne jó a magyar családoknak, hogy a sorsunkról idegen bürokraták határozzanak? Magyar Péter nem remény, hanem kockázat mindenkinek, még a saját híveinek is. Drága tévedés lenne, aminek az árát évekig fizetnénk. Ahogy 2002 után.
A miniszter szerint Orbán Viktor miniszterelnök már korábbi válsághelyzetekben is bizonyította rátermettségét.
Ő a világ egyik legjobb válságkezelője. Ezt azok is elismerik, akik nem kedvelik őt; vörösiszap-katasztrófa, árvizek, világjárvány, devizahitel, infláció, energiaválság, migránsválság. Minden alkalommal megvédte a hazáját. Mindenkit. A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra. Magyar Péter ennek épp az ellentéte. Mit csinál egy olajválság közepén? Ott árt, ahol tud. Azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak. Nekünk, fideszeseknek az a jó, ami jó Magyarországnak és a magyaroknak. A magyarok bére növekedjen, ne a rezsije. Minden más csak mellébeszélés.
A miniszter arra bátorította a résztvevőket, hogy amikor hazamennek, tartsanak Lázárinfókat a szomszédokkal, barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. Ehhez mindenkire szükség van.
Lázár János ezután, 1848 emlékéhez méltón ismertette a Lázárinfó 12 pontját:
- Jólét és normalitás, az apa férfi, anya adómentes
- Otthont a hazában, 3 százalékos lakáshitel mindenkinek, otthonteremtés a családoknak, 1 milliós támogatás a közszolgáknak
- A rezsicsökkentés marad, több munkahely, kevesebb költség
- Mindenki dolgozzon, aki tud. 5 millió munkahelyet, 1 millió havi átlagbért, 1000 eurós minimálbért mindenkinek
- Tisztelet a nőknek, a feleségünkre hallgatunk, nem pedig lehallgatjuk, megvédjük a Nők 40-et
- Hála az időseknek. Megvédjük a 13 .havi nyugdíjat, megcsináljuk a 14. havi nyugdíjat
- Magyarország a magyaroké; van kerítés, nincs migráns
- A magyarok munkájából magyarok haszna legyen. Magyar melós munkáján ne külföldi multi kaszáljon
- Most a vidék jön. Új esélyt és több pénzt minden vidéki fiatalnak
- Zéró tolerancia a droggal. Aki felszívja a csíkot, az húzza el a csíkot
- Unió Ukrajnával – ez biztos nem lesz
- Az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre
Legyen biztonság a házban és a hazában. Adjátok vissza a győzelem hitét mindenkinek. Legyetek a hangja azoknak, akiket most túlkiabálnak. A hangos kisebbség ne nyomja el a csöndes többséget. A nyugodt erőben nemcsak a nyugodtság, de az erő is fontos. Az erő velünk van, mutassuk meg a világnak. Éljen a magyar szabadság, éljen Magyarország. Hajrá, Fidesz!
– zárta beszédét Lázár János a Ripost szerint.
A Békemenet és az ünnepség megtekinthető a Hír TV közvetítésében:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre