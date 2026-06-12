Őszintén vallott az anyaságról Lola: „Egyik nap azt gondolom, hogy jól megy, a másik nap parázok”

Tavaly ősszel született meg Lola kislánya, Lenka, az énekesnő élete pedig azóta teljesen új ritmust kapott. Bár a közösségi oldalán továbbra is igyekszik megmutatni a hétköznapok szebb pillanatait, az énekesnő most követői kérdéseire válaszolva a kevésbé idealizált oldalról is mesélt az anyaságról – őszintén, sallangok nélkül.

Lola jól érzi magát a bőrében (Fotó: hot! magazin/Gáll Regina)

Visszanyerte szülés előtti alakját Lola

Sokan arra voltak kíváncsiak, hogyan érzi magát a szülés után, illetve hogyan alakul a visszatérés a korábbi formájához. Lola a szülés előtti alakjának visszanyerésével kapcsolatban elárulta, hogy már hónapokkal ezelőtt újra elkezdett rendszeresen edzőterembe járni, és bár nem akar magára felesleges nyomást helyezni, szépen halad a céljai felé.

Március elején kezdtem el rendszeresen járni. Van, hogy sikerül a heti 3, van, hogy nem. Igyekszem és szépen haladok. A kilók már lementek. Az állag nem a régi

– válaszolta Lola az egyik követőjének.

A válaszából az is kiderült, egyáltalán nem szeretné azt mutatni, hogy minden azonnal visszaáll a régi kerékvágásba. Bár a mérleg már azt mutatja, amit szeretne, szerinte a teste még változik, és időt ad magának.

Lola lánya tavaly ősszel született (Fotó: ZSOLNAI DORI/hot! magazin/Zsolnai Dóri)

Lola gyereke már nem csak édes ételeket eszik

A követői között olyan anyukák is voltak, akik a szülés utáni hajhullásról kérdezték. Lola erre is őszintén reagált, és elmondta: őt sem kerülte el ez az időszak. Ugyanakkor tudatosan nem stresszelt rá, mert tudta, hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Türelmes volt magával, kivárta, amíg rendeződik a helyzet, követőjét pedig megnyugtatta: nem kell megijedni, idővel minden helyreáll.

A kérdések közül természetesen Lenka sem maradhatott ki. Az énekesnő arról is mesélt, hogyan haladnak a hozzátáplálással – és ahogy sok édesanya, ő sem érzi úgy, hogy minden nap ugyanannyira magabiztos.

Egyik nap azt gondolom, hogy jól megy, a másik nap parázok. Eszik már darabosabbat is, és végre nem csak az édes ízeket fogadja el.

A válaszaiból jól látszik, hogy Lola nem szeretné azt a képet mutatni, hogy az anyaságban minden mindig tökéletes. Van, amikor elégedett, máskor bizonytalan, de közben igyekszik figyelni magára és élvezni ezt az időszakot – minden örömével és kihívásával együtt.