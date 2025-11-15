„A jelenlegi testem nem ismerem” - drámai vallomást tett Lola

Az egykori tinisztár, Lola vallomása hatalmas együttérzést váltott ki a Instagram oldalán a követői között. A 37 éves énekesnő kicsit több, mint egy hónappal ezelőtt szülte meg első gyermekét, Lenkát, aki immár különleges nevével is felkeltette az emberek figyelmét. Lola most őszintén vallott 6 hét elteltével arról, hogy milyen a kapcsolata a szülés óta önmagával és a testével.

Lola vallomása nagy együttérzést váltott ki követőiből. Az énekesnő 2025 október elsején hozta világra első gyermekét / Fotó: MW

Lola vallomása a szülés utáni nehézségekről

A bájos arcú énekesnő nagy izgalommal várta kislánya megszületését, és az előkészületekre is gondosan ügyelt hónapokon át, majd október elsején egészséges kislánynak adott életet. Lola láthatóan ennél boldogabb nem is lehetne, és a boldogságát a közösségi oldalán is bátran megosztja követőivel. Ugyanakkor gond nélkül beszél a kendőzetlen igazságról, hogy a szülés után milyen nehéz újrakapcsolódni önmagunkhoz, mind testileg és lelkileg egyaránt.

Eltelt 6 hét a szülés óta. Hatalmas reményekkel elindultam ma reggel jógázni, majd végig küzdöttem az egészet, mert azt vártam, hogy minden ugyanúgy megy majd mint hónapokkal ezelőtt. A jelenlegi testem nem ismerem. Nem tudom mit bír el, nem tudom mi esik jól neki. Az elmémet pedig képtelenség lecsendesíteni. Végig az járt a fejemben, hogy mit csinálhat a kisbabám. Mosolyogva aludta át ezt az egy órát és erről videós bizonyíték is van. A lényeg, hogy megtettem az első kis lépést, ott voltam, mozogtam és napról-napra újra jobban megy majd minden

- olvasható az énekesnő sorai a legfrissebb Instagram bejegyzésében.

A követők együttérző és támogató üzenetekkel díjazták Lola őszintén vallomását.

Lesz az majd jobb is, ne aggódj, Róma sem egy nap alatt épült, de amúgy a jelenlegi formában is csodaszép vagy!

- írta egy lelkes követő.

Én 11 hónapja, nem ismerem ezt a testet, de kárpótol, hogy egy gyönyörű kisfiú anyukája vagyok!

Ne aggódj lesz majd jobb is, sokan vagyunk így ezzel!

- szólt hozzá egy másik rajongó.

Mutatjuk Lola bejegyzését: