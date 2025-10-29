Ennél aranyosabbat nem fogsz látni: tündéri fotók érkeztek Lola kislányáról
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket az énekesnő.
Mint arról beszámoltunk, Lola október 1-jén tudatta a rajongóival az örömteli hírt a közösségi oldalán, hogy megszületett a kislánya.
A csinos énekesnő azóta már több képet is megosztott a kis csöppségről az Instagram-oldalán. Azonban most egy minden eddiginél aranyosabb fotósorozatot mutatott. A képeken az látható, ahogy Lola a karjaiban tartja a kisbabáját, az egyik fotón pedig a lábacskái is látható.
Lenka
- olvasható a csinos énekesnő posztjában.
A rajongókat elbűvölték a képek, záporoztak a hozzászólások.
„Igazán Szépek vagytok együtt!” - jegyezte meg az egyik kommentelő.
„Csodálatosak vagytok!” - fogalmazott egy másik követő.
„Legszebbek” - írta egy harmadik hozzászóló.
Mutatjuk a fotókat:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre