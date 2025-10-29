RETRO RÁDIÓ

Ennél aranyosabbat nem fogsz látni: tündéri fotók érkeztek Lola kislányáról

A közösségi oldalán mutatta meg a képeket az énekesnő.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.29. 14:30
elbűvölő lola tündéri baba

Mint arról beszámoltunk, Lola október 1-jén tudatta a rajongóival az örömteli hírt a közösségi oldalán, hogy megszületett a kislánya.

Tündéri fotókat mutatott a kislányáról Lola Fotó: Máté Krisztián

A csinos énekesnő azóta már több képet is megosztott a kis csöppségről az Instagram-oldalán. Azonban most egy minden eddiginél aranyosabb fotósorozatot mutatott. A képeken az látható, ahogy Lola a karjaiban tartja a kisbabáját, az egyik fotón pedig a lábacskái is látható.

Lenka

- olvasható a csinos énekesnő posztjában.

A rajongókat elbűvölték a képek, záporoztak a hozzászólások.

„Igazán Szépek vagytok együtt!” - jegyezte meg az egyik kommentelő.

„Csodálatosak vagytok!” - fogalmazott egy másik követő.

„Legszebbek” - írta egy harmadik hozzászóló.

Mutatjuk a fotókat:

 

