Lola boldogabb, mint valaha: Együtt sírunk, együtt nevetünk

Október 1-jén megszületett Lola első gyermeke, egy gyönyörű kislány, aki máris bearanyozta az énekesnő mindennapjait. Bár a rajongók az elmúlt hetekben kevesebbet hallottak róla, Lola nem feledkezett meg követőiről, és Instagramon őszintén mesélt arról, milyen érzés számára az anyaság első időszaka.

Lola gyermeke egy egészséges kislány, alig várjuk, hogy az énekesnő megmutassa a picit (Fotó: Facebook)

Lola: Együtt nevetünk, együtt sírtunk

Az utóbbi pár hétben rengeteg nagyon szép pillanatot éltünk meg együtt, de bizony az is előfordult, hogy együtt sírtunk. Napról napra egyre jobban megismerjük egymást, egyre többet sétálunk és élvezzük, hogy ilyen szép még az október.

– írta a friss anyuka egy megható bejegyzésben, amit kislányával a napsütésben készített közös fotóval illusztrált.

A poszt hatalmas sikert aratott

Követői elárasztották gratuláló kommentekkel, és mindenki dicsérte, milyen gyönyörű és sugárzó édesanya lett.

„Gyönyörű szép vagy, Lola!” – írta egyik rajongója, míg mások azt emelték ki, mennyire megható, hogy az énekesnő őszintén beszél az anyaság valóságáról, a boldog pillanatokról és a nehezebb percekről is.

Lola nemrég videóban is jelentkezett, amelyben elárulta, hogyan telnek napjai a kisbabájával. Mint mondta, tele van energiával, jól érzi magát, és bár a legtöbb napját otthon, kényelmes melegítőben tölti, nagyon boldog.

„Legutóbb még terhesen készítettem videót, akkor azt mondtam, szerintem már nem lehet nagyobb a pocakom – és igazam lett” – mesélte nevetve.

Az énekesnő a videóban bemutatta azokat a kis kellékeket is, amelyek most a mindennapjai részévé váltak: a szoptatós párna, a mellszívó és a játékszőnyeg. Azt is elmondta, hogy ezek a tárgyak nemcsak praktikusak, hanem segítenek abban is, hogy könnyebben belerázódjon az új szerepébe.

Lola meghatottan köszönte meg a rajongói támogatást, és azt ígérte, amint egy kicsit több ideje lesz, aktívabban visszatér a közösségi médiába.

Hálás vagyok mindenkinek, aki gratulált és írt. Most minden percet próbálok kiélvezni a kislányommal.

– tette hozzá.

Lola férje minden pillanatban mellette állt, így biztos pont volt számára a terhesség ideje alatt (Fotó: Máté Kriszitán)

Csak úgy ragyog a boldogságtól

A fiatal édesanya mostanra túl van a kezdeti nehézségeken, és rajongói is megjegyezték, hogy csak úgy ragyog a boldogságtól.

Az egyik hozzászóló így fogalmazott: „Jó látni, hogy ennyire boldog vagy, Lola! Minden kismamának erőt adsz a posztjaiddal.”