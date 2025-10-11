Lola a szüléséről: „Mintha egy gyorsvonat huszonötször átment volna rajtam”

Óriási örömhírről számolt be a napokban Lola Instagram-oldalán: megszületett első gyermeke, egy egészséges kislány. Az énekesnő boldogan osztotta meg rajongóival a pillanatot, amelyre hosszú évek óta várt. Lola korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. Mégis minden akadály és bizonytalanság ellenére idén tavasszal bejelentette, hogy várandós, és azóta is rendszeresen megosztotta követőivel a terhessége legszebb pillanatait.

Lola férje mindenben támasza volt az énekesnőnek (Fotó: Máté Kriszitán)

Most a közösségi oldalán részleteket árult el a szüléséről: „Elképzelni sem tudtam, mi vár majd rám. Semmivel össze nem hasonlítható élmény, az egyetlen fájdalom, aminek értelme van. Egy biztos, én nem voltam az a teljes chillben szülő típus” – írta.

Ő is rengeteg szüléstörténetet olvasott az interneten. „Várandósságom elején azért néztem ezeket, hogy valami megnyugtasson, hogy nekem is menni fog. A tested tudni fogja, mi a dolga. Menni fog és minden rendben lesz” – nyugtatta meg egy követőjét.

Lola kisbabája nagyon nyugodt

Az énekesnő elárulta, hogy most nagyon boldog időszaka van, hisz a baba nyugodt:

Viszont nem szeretném ezt az időszakot cukormázba csomagolni, igenis vannak nehéz pillanatok, előfordul, hogy én is elsírom magam. Ez teljesen természetes, most ismerkedünk, tanuljuk egymást.

Vannak jó éjszakáik, és van, amikor „katasztrófa az egész.” A legnagyobb segítsége a férje, aki mindig ott van mellette. A családjuk is sokat segít, a barátok is mellettük állnak. „Két hete már ők főznek ránk, amiért nem tudok elég hálás lenni. A legjobb emberek veszik körbe a kisbabánkat” – írta Lola.

Lola szülése gyorsan lezajlott

Elárulta, hogy magánkórházban szült, az orvos mellett a szülésnőt is nagyon dicsérte, aki végig fogta a kezét a férjével együtt. A kórház nevét nem említette, ahogy a baba neve sem publikus, legalábbis egyelőre.

Mintha egy gyorsvonat huszonötször átment volna rajtam… Nagyon gyors szülésem volt, és a legjobb érzés, hogy már velünk van a picikénk

– jegyezte meg az énekesnő, aki a szülés előtt is sokat foglalkozott az anyasággal.