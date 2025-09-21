„Istennő” – sosem volt még ennyire szexi a terhes Lola – Fotók

Minden relatív – derül ki a műsorvezető-énekesnő friss Instagram-bejegyzéséből. Lola a következőt írta az Instagram-oldalán: „Csak pár hete készültek rólam ezek a képek, de már most mosolygok azon, hogy azt gondoltam, itt már nagy pocakom van.”

Lola hamarosan világra hozza a kislányát (Fotó: Metropol/Markovics Gábor)

Lola megosztotta a tapasztalatait: így látják őt terhesen a fiatalok és az idősek

A csinos kismama a közösségi oldalán hosszan kifejtette meglátásait a különböző generációk kapcsán. A terhes és szexi Lola szavaiból kitűnik, egész másképp állnak hozzá a fiatalok, mint az idősek.

„A saját tapasztalatom, hogy egy várandós nő külsejéről szinte mindenkinek van véleménye az interneten. A fiatalabb generáció elfogadóbb és empatikusabb, ezért veled együtt örülnek. Sőt! Boldogan megosztják veled a saját élményeiket. Szeretik a különleges, kicsit más dolgokat. Már bátrabban vállalják a pocakot, nem érzik, hogy rejtegetni kellene. Nem várják el, hogy egy nő a várandósság alatt visszafogott és szentéletű legyen. Ha nem tetszik nekik valami, teljes nyugalomban tovább görgetnek és élik tovább az életüket. Nem akarnak mindenáron beléd rúgni.”

– írja Lola. Majd így folytatja:

„Azonban létezik egy olyan generáció, aki azt érzi, hogy mindenről véleményt kell mondania. Meg kell osztania, hogy rondának lát. Szerinte egy normális terhes has nem így néz ki. Egyébként is, egy valamire való nő ilyenkor terhes ruhákat hord. Mert azt kell! Megjegyzik, hogy mennyivel aranyosabb kislány voltál 17 évesen, azóta teljesen kifordultál magadból, hogy itt mutogatod magad. Van aki azt gondolja, hogy egy állapotos nőnek egyszerűen el kellene tűnnie a színről, hiszen senkire nem tartozik, hogy babát vár és ez csak magamutogatás. És mégis, egy nő hogyan hordhat ebben az időszakban feketét? Miért sminkeli magát? Még fodrásznál is volt és a haját is befestették? Micsoda? Sportolsz? Te normális vagy? Ellenben ha ezek a dolgok elmaradnak, akkor megjegyzik, hogy bizony nem kellene ennyire elhagynod magad… Ha 8 hónapos terhesen még színpadon állsz, akkor egyáltalán minek kellett az a gyerek, ha már otthon vagy, akkor fogalmad nincs arról milyen az igazi munka… Voltak akik megírtàk nekem, hogy csalódást okoztam nekik, sosem gondolták volna, hogy ilyen leszek. Ők nem is ismernek, soha nem találkoztak velem személyesen, egyszerűen él a fejükben egy kép egy általuk ismert cuki, rózsaszín felhőben lebegő kislányról, aki sosem voltam.”