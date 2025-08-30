Lola kismamaként szexizett

Mókás dolog a bőség zavara, amikor az ember nem tud választani. Ilyenkor jöhet jól a közösségi média és a rajongók hada, akik segíthetnek dönteni. A hamarosan anyai örömök elé néző műsorvezető-énekesnő, Lola öt különböző öltözékben készíttetett magáról kismamafotókat, majd úgy döntött, kikéri a követői véleményét. Alaposan feladta nekik a leckét. Vagy ők neki? Ahány hozzászóló, annyiféle vélemény jelent meg Lola üzenőfalán.

Fotó: Metropol/Markovics Gábor

A legutóbbi fotózásomról nektek melyik szett tetszik a legjobban? 1., 2., 3., 4., vagy az 5. ?

– tette fel a kérdést a műsorvezető-énekesnő. Válaszokból és érvekből nem volt hiány, de ember legyen a talpán, aki képes ennyiféle különböző hozzászólást összesíteni! Íme néhány a sok komment közül:

„A rózsás... és az utolsó semmiképp... A többi szépen kiemeli a pocaklakót!!!”

„3 Nekem a túl lengék nem tetszenek”

„Nekem a màsodik tetszik!”

„1, 3 és 5.”

„1. Nagyon szép kismama vagy!”

„A 3-at ajánlom, ne mutass meg mindent (dekoltázs, has) magadból, hanem eltakarva is szolidan, és szép vagy! Ne a világ lásson mindent, hanem a párod!”

„1, 5”

„4”

Neked egyébként melyik tetszik a legjobban az öt közül? Mutatjuk a videót!