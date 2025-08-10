Nem hiszünk a szemünknek, óriási lett Lola kismamapocakja

„Mekkora pocak” – ámuldozott egy rajongó.
Szemmel láthatóan is egyre közeledik a műsorvezető-énekesnő szülésének időpontja – Lola friss Instagram-fotója ugyanis többet mond minden szónál. Nem is erőltette meg magát a Szerencseszombat egykori műsorvezetője a képekhez tartozó bejegyzés írásakor. „Éppen most” – olvasható a kísérőszöveg.
A rajongók ugyanakkor elárasztották hozzászólásokkal Lola közösségi oldalának üzenőfalát.
„Mekkora Pocak”
– írta valaki.
„Wow”
– lelkendezett más.
„Csodaszép vagy”
– dicsérte a bájos kismamát egy újabb hozzászóló.
„Na, ezen a ponton kell olyan fotót csinálni, hogy nézed a terhességi tesztet és meglepődsz, hogy terhes vagy!”
– tanácsolta egy kommentelő.
