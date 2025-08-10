Szemmel láthatóan is egyre közeledik a műsorvezető-énekesnő szülésének időpontja – Lola friss Instagram-fotója ugyanis többet mond minden szónál. Nem is erőltette meg magát a Szerencseszombat egykori műsorvezetője a képekhez tartozó bejegyzés írásakor. „Éppen most” – olvasható a kísérőszöveg.

Nem hiszünk a szemünknek, óriási lett Lola kismamapocakja Fotó: Metropol/Markovics Gábor

A rajongók ugyanakkor elárasztották hozzászólásokkal Lola közösségi oldalának üzenőfalát.

„Mekkora Pocak”

– írta valaki.

„Wow”

– lelkendezett más.

„Csodaszép vagy”

– dicsérte a bájos kismamát egy újabb hozzászóló.

„Na, ezen a ponton kell olyan fotót csinálni, hogy nézed a terhességi tesztet és meglepődsz, hogy terhes vagy!”

– tanácsolta egy kommentelő.