Nem hiszünk a szemünknek, óriási lett Lola kismamapocakja

„Mekkora pocak” – ámuldozott egy rajongó.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.10. 11:30
terhesség lola kismamafotózás

Szemmel láthatóan is egyre közeledik a műsorvezető-énekesnő szülésének időpontja – Lola friss Instagram-fotója ugyanis többet mond minden szónál. Nem is erőltette meg magát a Szerencseszombat egykori műsorvezetője a képekhez tartozó bejegyzés írásakor. „Éppen most” – olvasható a kísérőszöveg.

A rajongók ugyanakkor elárasztották hozzászólásokkal Lola közösségi oldalának üzenőfalát. 

„Mekkora Pocak”
– írta valaki.

„Wow”
– lelkendezett más.

„Csodaszép vagy”
– dicsérte a bájos kismamát egy újabb hozzászóló.

„Na, ezen a ponton kell olyan fotót csinálni, hogy nézed a terhességi tesztet és meglepődsz, hogy terhes vagy!”
– tanácsolta egy kommentelő.

 

