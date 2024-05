„Megszakad a szívem, fájó búcsú ez” – Az énekesnő szavaitól kiakadtak a rajongók

Nincs tovább! Most hétvégén láthattuk utoljára a SzerencseSzombat műsorvezetőjeként Lolát. Az énekesnő Instagram-oldalán tette közzé a hírt, a hozzászólások alapján váratlanul érte rajongóit a bejelentés.

Négy év után búcsút int Lola a SzerencseSzombat című műsornak (Fotó: Máté Krisztián)

„Csodás 4 év volt, amiért örökké hálás leszek. Megszakad a szívem, fájó búcsú ez, de úgy érzem, eljött az idő, hogy továbblépjek. Így most búcsúzom a stábtól, a Szerencsejáték Zrt.-től és az MTVA-tól. Szívből köszönök nektek mindent!”

– írta az énekesnő-műsorvezető, aki egyelőre nem reagált arra a rajongói kérdésre, hol folytatja tovább a karrierjét.

„Upsz, ne! Nagyon sajnálom, hogy nem látlak a SzerencseSzombatban! Szép vagy!”

– fejezte ki sajnálatát Lola rajongója, aki bejegyzését gyorsan megfejelte egy bókkal.

„Jaj, de kár!”

– fakadt ki Lola egy másik követője.

„Hiányozni fogsz, kedves!”

– üzente egy kommentelő, két piros szívecske kíséretében.

„Pont most néztem! Bármerre is mész tovább, sok sikert kívánok az életedbe! Legyenek még dalaid!”

– fogalmazta meg jókívánságait egy szimpatizáns.

„Miért búcsúzol?! Annyira jó vagy, imádom, amikor te vezeted a műsort! Mit fogsz csinálni helyette, drága Lola?”

– áradozott egy hozzászóló, aki egyúttal arra is kíváncsi volt, milyen új szerepben láthatja majd esetleg a kedvencét. Ám választ egyelőre nem kapott Lolától. Pedig az énekesnő anno még az olyan magánéleti dolgaiba is beavatta a rajongóit, hogy miért szakított vőlegényével az esküvő előtt. Ám idővel valószínűleg a mostani kérdező is választ kap, ha máshol nem, talán valamelyik tévécsatorna képernyőjén vagy rádióadó frekvenciáján, esetleg a lemezboltban!