Színpadon az unokák: Nagy Feró már a családjával tombol a koncerteken

Ha azt hitted, hogy Nagy Feró csak a múltat idéző rockhimnuszokkal képes megmozgatni a közönséget, tévedsz. A Kossuth-díjas legenda most már nemcsak a zenével, hanem saját unokáival is berobbantja a fesztiválszínpadokat.

Nagy Feró és az unokák közös dalát imádja a közönség (Fotó: P. Zsuzsa)

Nagy Feró nem tagadja, büszke az unokákra

Nagy Feró régen is a színpadok fenegyereke volt – ma pedig már a családi örömöket is becsempészi a rockbulik világába. Az idén 79 éves énekes nem lassít: a nyári fesztiválszezonban is aktívan koncertezik, és minden fellépésen energikusan tombol. Az viszont már új fejezet a rocktörténelemben, hogy Feró mostanában egy igazi miniszupersztárral osztja meg a mikrofont: saját 8 éves unokájával, Patrikkal.

Van még érdeklődés az öregre, minden korosztály ott van a koncertjeinken, a fiatal rockszeretők is

– mondta nevetve a Metropol újságírójának Feró, aki egyáltalán nem bánja, hogy az egyik legnagyobb rajongója a családjában van. Nagy Feró unokája, Patrik ugyanis nemcsak elkíséri a fellépésekre, hanem rendszeresen színpadra is lép.

„Ő a sztárfellépő” – büszkélkedik az énekes.

Mindig feljön az utolsó dalra és énekel velünk. A 8 óra munka című dal már nem létezik nélküle.

A kisfiú egyébként az iskolában is otthonosan mozog a színpadon: bátran versel, szerepel, nem jön zavarba a közönség előtt. Nincs ez máshogy a legkisebb unokával, Noellel sem, aki már háromévesen felmerészkedett a színpadra, hogy megnézze, „mit csinálnak ezek a zenészek itt”. Feró szerint ez óriási dolog: „Fontos a mai életben, hogy ki merjen állni az emberek elé.”

Nagy Feró fiatalon csöppent a zene világába, s úgy tűnik, követik mintáját az unokák is (Fotó: Mediaworks-archív)

Igazi kis sztárvendég a színpadon

Az énekes elárulta, hogy bár a hosszabb turnékat nem vállalják a gyerekekkel, de a közeli koncertekre szívesen jönnek vele.

Patrik eleve szól, hogy jönni akar, és mi úgy hívjuk, hogy ő a sztárfellépő

– meséli nevetve. És úgy tűnik, az alma nem esett messze a fájától, mert a kisfiú nagy dumás, és igazi közönségkedvenc lett már most.

Immáron nyolc éve, hogy Feró először karjaiban tarthatta legidősebb unokáját. Patrik születése mély nyomot hagyott benne:

Akkor éreztem meg, milyen nagypapának lenni

– mondja meghatottan. Azóta már három másik unokája is született: Noel, Nimród és Alíz, és bár még kicsik, úgy tűnik, ők is hamar belekóstolnak majd a nagypapaféle rock’n’roll életérzésbe.