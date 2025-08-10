Színpadon az unokák: Nagy Feró már a családjával tombol a koncerteken

Nagy Feró unokái is mikrofont ragadnak, együtt énekelnek és buliznak a majd 80 éves rocklegendával. Nagy Feró szerint a zene szeretete és a közönség ereje tartja formában – no meg a kis sztárfellépők is.
Ha azt hitted, hogy Nagy Feró csak a múltat idéző rockhimnuszokkal képes megmozgatni a közönséget, tévedsz. A Kossuth-díjas legenda most már nemcsak a zenével, hanem saját unokáival is berobbantja a fesztiválszínpadokat.
Nagy Feró régen is a színpadok fenegyereke volt – ma pedig már a családi örömöket is becsempészi a rockbulik világába. Az idén 79 éves énekes nem lassít: a nyári fesztiválszezonban is aktívan koncertezik, és minden fellépésen energikusan tombol. Az viszont már új fejezet a rocktörténelemben, hogy Feró mostanában egy igazi miniszupersztárral osztja meg a mikrofont: saját 8 éves unokájával, Patrikkal.
Van még érdeklődés az öregre, minden korosztály ott van a koncertjeinken, a fiatal rockszeretők is
– mondta nevetve a Metropol újságírójának Feró, aki egyáltalán nem bánja, hogy az egyik legnagyobb rajongója a családjában van. Nagy Feró unokája, Patrik ugyanis nemcsak elkíséri a fellépésekre, hanem rendszeresen színpadra is lép.
„Ő a sztárfellépő” – büszkélkedik az énekes.
Mindig feljön az utolsó dalra és énekel velünk. A 8 óra munka című dal már nem létezik nélküle.
A kisfiú egyébként az iskolában is otthonosan mozog a színpadon: bátran versel, szerepel, nem jön zavarba a közönség előtt. Nincs ez máshogy a legkisebb unokával, Noellel sem, aki már háromévesen felmerészkedett a színpadra, hogy megnézze, „mit csinálnak ezek a zenészek itt”. Feró szerint ez óriási dolog: „Fontos a mai életben, hogy ki merjen állni az emberek elé.”
Az énekes elárulta, hogy bár a hosszabb turnékat nem vállalják a gyerekekkel, de a közeli koncertekre szívesen jönnek vele.
Patrik eleve szól, hogy jönni akar, és mi úgy hívjuk, hogy ő a sztárfellépő
– meséli nevetve. És úgy tűnik, az alma nem esett messze a fájától, mert a kisfiú nagy dumás, és igazi közönségkedvenc lett már most.
Immáron nyolc éve, hogy Feró először karjaiban tarthatta legidősebb unokáját. Patrik születése mély nyomot hagyott benne:
Akkor éreztem meg, milyen nagypapának lenni
– mondja meghatottan. Azóta már három másik unokája is született: Noel, Nimród és Alíz, és bár még kicsik, úgy tűnik, ők is hamar belekóstolnak majd a nagypapaféle rock’n’roll életérzésbe.
Nagy Feró Kossuth-díja ide vagy oda, nem a múltjából él. Ma is újra és újra feltöltődik a közönség energiájából, és úgy érzi, Isten ad neki erőt, hogy még mindig színpadon állhasson.
Három profi fiatallal nagyon színvonalas folytatást csinálunk arra, amibe annó belekezdtem, belekezdtünk.
Feró tehát nem nosztalgiázik, hanem élvezi az életet – immár több generáción átívelő közönséggel, és egy új sztárfellépővel az oldalán, aki történetesen az unokája. És ki tudja? Lehet, hogy a következő generációs Beatrice már most formálódik a backstage-ben.
