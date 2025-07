Nagy Feró: „Csoda, hogy Ozzy Osbourne ilyen sokáig élt!”

Ozzy Osbourne neve egyet jelentett a lázadással, a rock extrémebb oldalával és tagadhatatlan, hogy a showbiznisz világával. Bár sokszor határozták meg démoni figuraként, közben milliók számára jelentett menedéket, energiát és hitet – többek között Nagy Feró számára is példaértékű figura volt.

Ozzy Osbourne halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Családja kéri, tartsák tiszteletben magánéletüket a nehéz időszakban (Fotó: AFP)

Ozzy Osbourne élete és hagyatéka

Ozzy Osbourne, a Sötétség Hercege 2025-ben örökre elhalkult. A Black Sabbath frontembere és a heavy metal egyik megteremtője 76 éves korában hunyt el. Halálának pontos oka nem ismert, de az utóbbi években több súlyos egészségügyi problémával is küzdött, köztük Parkinson-kórral és gerincműtétekkel. Ozzy Osbourne 2025. július 5-én lépett fel utoljára, ahol a Back to the Beginning búcsúkoncerten újra összeállt eredeti zenésztársaival, és megindító szavakkal búcsúzott közönségétől. Halálhíre után nem sokkal Nagy Feróval, a magyar rockzene egyik legnagyobb élő alakjával beszélgettünk Ozzyról – nemcsak mint zenészről, hanem mint jelenségről.

Az utóbbi öt évben még kétszer láttam őt, illetve többször szinkronizáltam, és már ezekkel az alkalmakkor láttam, hogy fizikálisan nincs a legjobb állapotban. A hétköznapi életben le volt lassulva. De, amikor felment a színpadra, abban a pillanatban megváltozott. Amikor felemelte a kezét és elkezdett énekelni, ugyanaz az Ozzy volt, mint korábban. Énekelni tudott

Nagy Feró fiatalon kezdte csodálni Ozzyt, és habár személyesen nem találkoztak, egy koncert alkalmával már csupán 30 méterre volt tőle. „Lenyűgözött a jelenléte és hogy képes még mindig énekelni. Elmondhatom, hogy nagyon szurkoltam is neki” – tette hozzá, majd folytatta gondolatait.

Csoda, hogy Ozzy Osbourne ilyen sokáig élt, hiszen tudjuk, sok mindent kipróbált az alkoholtól a drogokig

– jegyezte meg, utalva a fekete herceg botrányoktól sem mentes múltjára.

Ozzy Osbourne Budapesten adott több koncertjén is járt Feró, mindig magával ragadta az énekes kisugárzása, színpadi jelenléte (Fotó: Ladóczki Balázs/Origo)

Életigenlő volt, a maga démonaival

Nagy Feró sosem titkolta, hogy szerinte Ozzy munkássága világszinten páratlan. Ráadásul egyenesen lenyűgöző, hogy 76 évesen, a köztudott betegségei és a mögötte álló életvitel ellenére színpadra állt és lenyomott egy koncertet a rajongóinak. A halála előtt kevesebb, mint 20 nappal.

Példakép volt abban, hogyan lehet helyt állni a színpadon az ő életkorában. Őt is a színpad éltette. Felment, és minden visszaváltozott

Ugyanakkor tagadhatatlan, Osbourne a rockzene egyik legismertebb és legellentmondásosabb figurája volt. Olyan újító, akinek hátborzongató hangja kulcsszerepet játszott a heavy metal kialakulásában, extravagáns előadó, aki hírhedtté vált azzal, hogy a színpadon harapta le egy denevér fejét, egy súlyos szenvedélybeteg, aki soha nem adta fel a küzdelmet, majd a kétezres évek elején egy közkedvelt valóságshow-szereplő, akit sokan szerettek meg. De hogyan fér össze a Sötétség Hercege imidzs a popkultúrával és hogy miért kedvelték Ozzy lényét mégis ennyien?

Sötétség Hercege volt, de nem volt sátánista. Minden dalában és nyilatkozatában benne van, hogy életigenlő ember volt, nagyon szeretett élni, nem a sátán szolgája volt. Persze, divatos volt a sötétség, 666, vagy a fordított kereszt, de ez volt az ő kitalációja, a rajongói pedig ezt bekajálták. Hozzá tartozott. Neki nagyon jó menedzsmentje volt, sok mindent el lehetett vele adni. Nagyon tisztelték őt, függetlenül attól, ki, milyen zenei stílusú. Ha megnézzük, hogy a koncertjein kik tették a tiszteletüket, láthatjuk, hogy elismerték az ő művészetét

Ozzy Osbourne öröksége túlmutat a rockzenén: ő egy korszak szimbóluma lett, aki merte vállalni önmagát minden fényével és árnyékával együtt. Bár a hangja örökre elhalkult, hatása generációkon át velünk marad – a színpadon, a lemezeken és a szívekben.