Rizsfőzőben készül a piskóta: elárulta titkos receptjét a magyar séf

A végeredmény magáért beszél!
Hiába a neve, nem csak rizsfőzésre alkalmas a rizsfőző – állítja Kovács Lázár. A népszerű séf Instagram-oldalán árulta el titkos piskótareceptjét, melynek elkészítéséhez nem tűzhelyet, hanem rizsfőzőt használ!
Hozzávalók:
4 tojássárgája
4 tojásfehérje
4 evőkanál cukor
8 evőkanál étolaj
4 púpos evőkanál liszt
1 citrom reszelt héja
pár csepp citromlé
csipet só
Elkészítés:
Fogjunk egy keverőtálat, verjünk bele négy tojássárgáját, adjunk hozzá négy evőkanál cukrot és keverjük össze. Öntsünk rá nyolc evőkanál étolajat, és keverjük az egészet habosra. Majd jöhet a négy púpos evőkanál liszt és egy citrom reszelt héja, majd újabb alapos keverés után állni hagyjuk.
Verjük fel egy másik tálban a négy tojásfehérjét, adjunk hozzá pár csepp citromlevet és egy csipet sót. Az ebből felvert hab sokkal keményebb lesz.
A tojássárgás alaphoz adjuk hozzá a hab felét, keverjük el, majd jöhet a maradék hab, amit nagyobb mozdulatokkal összekeverünk.
A massza mehet a rizsfőző kivajazott edényébe, majd a rizsfőzőbe! Futtassuk le az első programot, majd ismételjük meg, és kész is a rendkívül puha, friss piskóta, ami kiváló születésnapi tortához!
Nézd meg Lázár séf videóját a rizsfőzős piskótáról!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.