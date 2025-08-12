RETRO RÁDIÓ

Rizsfőzőben készül a piskóta: elárulta titkos receptjét a magyar séf

A végeredmény magáért beszél!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.12. 16:30
Hiába a neve, nem csak rizsfőzésre alkalmas a rizsfőző – állítja Kovács Lázár. A népszerű séf Instagram-oldalán árulta el titkos piskótareceptjét, melynek elkészítéséhez nem tűzhelyet, hanem rizsfőzőt használ!

Rizsfőzőben készül a piskóta: elárulta titkos receptjét Lázár séf (Fotó: Mediaworks-archív)

Hozzávalók:

4 tojássárgája
4 tojásfehérje
4 evőkanál cukor
8 evőkanál étolaj
4 púpos evőkanál liszt
1 citrom reszelt héja
pár csepp citromlé
csipet só

Elkészítés:

Fogjunk egy keverőtálat, verjünk bele négy tojássárgáját, adjunk hozzá négy evőkanál cukrot és keverjük össze. Öntsünk rá nyolc evőkanál étolajat, és keverjük az egészet habosra. Majd jöhet a négy púpos evőkanál liszt és egy citrom reszelt héja, majd újabb alapos keverés után állni hagyjuk.

Verjük fel egy másik tálban a négy tojásfehérjét, adjunk hozzá pár csepp citromlevet és egy csipet sót. Az ebből felvert hab sokkal keményebb lesz.

A tojássárgás alaphoz adjuk hozzá a hab felét, keverjük el, majd jöhet a maradék hab, amit nagyobb mozdulatokkal összekeverünk.

A massza mehet a rizsfőző kivajazott edényébe, majd a rizsfőzőbe! Futtassuk le az első programot, majd ismételjük meg, és kész is a rendkívül puha, friss piskóta, ami kiváló születésnapi tortához!

Nézd meg Lázár séf videóját a rizsfőzős piskótáról!

 

