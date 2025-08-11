Az igazi „szellemekkel suttogó” hátborzongató története, hogy miért nem szabad tükröt tartani a hálószobában

Sokan állítják azt, hogy képesek kommunikálni azokkal, akik már a másvilágon vannak. Hívhatjuk túlvilágnak, purgatóriumnak, mennyországnak, vagy másnak, de ezekkel ez emberekkel olyan szeretteik veszik fel a kapcsolatot, akiknek még maradt mondanivalójuk.

A tükör akár gonosz energiákat is rejthet Fotó: Pexels

Ám sokszor gonosz vágyaik vannak, amelyeket a mit sem sejtő embereken akarnak kiélni. Olyan embereken, akiknek például az ágyuk előtt egy tükör található. Leah (@psychicleah a TikTokon) egy látó és démonológus videójában azokról a kockázatokról beszél, amelyeket ez a hálószoba-elrendezés okozhat a gyanútlanul alvó testeddel.

Rengeteg látó állította már ugyanezt a figyelmeztetést, azzal a babonával megfűszerezve, amikor néhány tükör akár több száz éves is lehet. Lehetőleg ne törd el a tükröt, ne ismételgess benne neveket, ne nézz bele hajnali 3 órakor, de ez csak egy kis része annak, hogy mit nem ajánlott csinálni a tükrökkel.

Azonban annak is nyomós oka van, hogy miért nem szabad egy tükörrel szemben aludni.

Leah elmondta: –Nem gondolom, hogy ezt túl lehet reagálni. Ne aludjatok tükörrel szemben. Kéretlen lelkeket vonzol be ezzel. Olyan lelkek érkezhetnek az otthonodba, amelyeket nem akarsz, és ne akarj azok közé tartozni, akik engem hívnak segítségül, mert el kell távolítani valami alacsony rezgésű entitást.”

Leah azzal folytatta, hogy a rossz alvás is a tükör és az általa kibocsátott energia miatt lehet. Attól egyenesen elrettent, hogy használt tükröt tegyünk a szobánk falára, mert ki tudja milyen energiák ragadhattak benne. „Akármi megtörténhetett annak az embernek az otthonában. Fogalmunk sincs, hogy olyan negatív dolog-e, amely később a te otthonodat fertőzi meg” – magyarázta Leah. A munka során gyakran hívják ki olyan házakhoz, ahol rögtön látja, hogy a tükör volt a hunyó – írja a ladbible.

Hogy megelőzd a kellemetlen szellemek térhódítását otthonodban, Leah több dolgot is tanácsol: „Azt ajánlom takard le a tükröt. Nem kell levenned a helyéről, csak takard le egy ruhadarabbal, takaróval, vagy amivel akarod. Mondj védő imádságokat a tükör előtt és füstölőzd is meg. Kérlek, könyörgöm, füstölőzd meg!” A látó hozzátette: „Mindezt azért csinálom, hogy téged védjelek.”