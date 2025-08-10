„Márk olyan fiatalos lett” – a rajongóknak is feltűnt, mennyire megváltozott Kulcsár Edina férje

Kulcsár Edina miután 2014-ben megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt, továbbra is a köztudatban maradt, köszönhetően annak, hogy a közösségi médiában igen aktív.

Kiszúrták a rajongók, nagyon megváltozott Kulcsár Edina férje, G. w. M Fotó: Szabolcs László

A korábbi szépségkirálynő most egy friss fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, abból az apropóból, hogy legkisebb gyermeke, Dion néhány napja ünnepelte a születésnapját. Ám a képeken a rajongóknak nem elsősorban a gyönyörű torta vagy gyönyörű lufik tűntek fel, hanem valami egészen más. Méghozzá az, hogy G. w. M mennyire megváltozott.

Márk olyan fiatalos lett melletted Edina

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Azta, Márk hogy meg változott. Nagyon cukik vagytok Edina

– fogalmazott egy másik kommentelő.

Márknak milyen jót tett a bokszolás... Sokkal fiatalosabb így, de ez is Edina érdeme mert hajtja és kiegészítik egymást, sok sikert

– írta egy harmadik követő.

Kulcsár Edina posztját itt tudod megtekinteni!