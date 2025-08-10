RETRO RÁDIÓ

„Márk olyan fiatalos lett” – a rajongóknak is feltűnt, mennyire megváltozott Kulcsár Edina férje

Nagyon megváltozott a rapper.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.10. 15:30
változás G w M átalakulás Kulcsár Edina

Kulcsár Edina miután 2014-ben megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt, továbbra is a köztudatban maradt, köszönhetően annak, hogy a közösségi médiában igen aktív.

SZL_0935
Kiszúrták a rajongók, nagyon megváltozott Kulcsár Edina férje, G. w. M Fotó: Szabolcs László

A korábbi szépségkirálynő most egy friss fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, abból az apropóból, hogy legkisebb gyermeke, Dion néhány napja ünnepelte a születésnapját. Ám a képeken a rajongóknak nem elsősorban a gyönyörű torta vagy gyönyörű lufik tűntek fel, hanem valami egészen más. Méghozzá az, hogy G. w. M mennyire megváltozott.

Márk olyan fiatalos lett melletted Edina

– jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Azta, Márk hogy meg változott. Nagyon cukik vagytok Edina

– fogalmazott egy másik kommentelő.

Márknak milyen jót tett a bokszolás... Sokkal fiatalosabb így, de ez is Edina érdeme mert hajtja és kiegészítik egymást, sok sikert 

– írta egy harmadik követő.

Kulcsár Edina posztját itt tudod megtekinteni!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu