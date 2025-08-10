„Márk olyan fiatalos lett” – a rajongóknak is feltűnt, mennyire megváltozott Kulcsár Edina férje

Nagyon megváltozott a rapper.
Kulcsár Edina miután 2014-ben megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt, továbbra is a köztudatban maradt, köszönhetően annak, hogy a közösségi médiában igen aktív.
A korábbi szépségkirálynő most egy friss fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, abból az apropóból, hogy legkisebb gyermeke, Dion néhány napja ünnepelte a születésnapját. Ám a képeken a rajongóknak nem elsősorban a gyönyörű torta vagy gyönyörű lufik tűntek fel, hanem valami egészen más. Méghozzá az, hogy G. w. M mennyire megváltozott.
Márk olyan fiatalos lett melletted Edina
– jegyezte meg az egyik hozzászóló.
Azta, Márk hogy meg változott. Nagyon cukik vagytok Edina
– fogalmazott egy másik kommentelő.
Márknak milyen jót tett a bokszolás... Sokkal fiatalosabb így, de ez is Edina érdeme mert hajtja és kiegészítik egymást, sok sikert
– írta egy harmadik követő.
Kulcsár Edina posztját itt tudod megtekinteni!
