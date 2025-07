„Ez a nap is eljött”: Kulcsár Edina végre szembenézett önmagával és meghozta a nagy döntést

A döntés, amit anyaként és feleségként is sokáig halogatott, most végre megszületett. Kulcsár Edina szépségkirálynő elhatározása elsőre talán apróságnak tűnhet, de a háttérben évek érzelmi súlya és búcsú húzódik meg.

Kulcsár Edina férje mellett rendszerint új ruhákban tündököl (Fotó: Mediaworks archív)

Kulcsár Edina gyűjtögető

Kulcsár Edina TikTok videóját őszinte vallomással vezeti fel, hogy jobban megértesse követőivel, mit miért tesz. „Ez a nap is eljött” – így kezdi az egykori Miss World Hungary győztes, aki most valami egészen mást mutatott meg a követőinek magából. A háromgyerekes édesanya, influenszer most végre rászánta magát arra, amiről már régóta győzködte magát: rendet tesz az életében – és nem is akárhogyan.

Az elmúlt évek során – különösen a várandósságai, majd a szülések és fogyások hullámzása miatt – hatalmas mennyiségű ruha halmozódott fel a gardróbjában. Gyűjtögető típusnak tartja magát, aki még attól a ruhától sem szívesen válik meg, amit csak egyszer viselt egy különleges alkalmon. De most eljött a pillanat. Kulcsár Edina gyerekeinek ruháit is szortírozta, és szinte már könyörtelenül nézett szembe a szekrényben porosodó emlékekkel.

A TikTokra feltöltött videóban be is jelentette a hírt: egyes darabokat elajándékoz azoknak a családoknak, akiket korábban is segített, míg más – különösen az új vagy alig hordott – darabokat eladásra kínál. Azonnal beindult a kommentháború is.

Jól teszi, hogy pénzt csinál belőle, vannak gyerekei, gondolom, meglesz a helye bőven

Kulcsár Edina gyermekei ruháit is közkinccsé teszi (Fotó: Mediaworks archív)

Vége az őrlődésnek

De akadt olyan is, aki szerint ennyi ismertséggel és ruhával igazán mindent ingyen adhatna tovább. Azonban sokan védelmükbe vették, mondván: a család fenntartása nem olcsó mulatság, és egyébként is, döntse el Edina, hogy mit szeretne kezdeni a ruháival.

Eldöntöttem, hogy rendet teszek. A nagyobb részét azoknak a családoknak ajándékozom, akiken mindig segíteni szoktam, de van pár olyan ruhadarab, amit eladok

– mondta a videóban. A döntés mögött nemcsak helyhiány, de lelki teher is húzódik: „Sok emlék és élmény fűződik ezekhez a ruhákhoz. Ezúttal a szebb darabokra is sor kerül, most már tényleg nem tudom tovább húzni.”