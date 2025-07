Komoly döntést hozott meg Kulcsár Edina: „Ezt már nem lehetett tovább halogatni!”

Az extrém nyári hőség idén ismét próbára teszi a magyar háztartásokat, különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők számára jelent komoly kockázatot. Ezt ismerte fel Kulcsár Edina családja is, és végül egy öt éve húzódó kérdésben döntés született.

Kulcsár Edina régóta próbált hatni a nagymamájára, hiszen tudta, fontos döntést kell meghoznia (Fotó: Mediaworks archív)

Kulcsár Edina és családja végre döntött

Kulcsár Edina szépségkirálynő családjában óriási döntés született, amit már évek óta tologattak – eddig. A korábbi Miss World Hungary, aki azóta kétgyermekes anyaként és közösségi médiás influenszerként is aktívan jelen van, az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy 94 éves nagymamája végre beleegyezett a légkondicionáló beszerelésébe.

A döntés hátterében nem csak az idő múlása áll, hanem a közelmúltban tapasztalt extrém meleg is. Magyarországon idén is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek több napon át, ami különösen az idősek számára jelent komoly kockázatokat. Kulcsár Edina gyerekei is sok időt töltenek dédszüleikkel, így a kellemesebb hőmérséklet számukra is felszabadultabbá teszi a közösen töltött időt.

Számomra most hatalmas szó, ami történik a mamáéknál, mert konkrétan öt éve fűzöm ezzel. Ezt már nem lehetett tovább halogatni

– vallotta be Kulcsár Edina Instagram-videójában. Azt is hozzátette:

„Az én mamám 94 éves, és négy ükunokája is van már, ebből adódóan eléggé sok dologhoz elutasítóan áll. Én viszont nagyon jól tudok érvelni – és lássuk be, az időjárás is kedvezett nekem.”

G.w.M Kulcsár Edina oldalán kezdett komoly edzésbe, aminek már jól látható az eredménye (Fotó: Mediaworks archív)

Új szelek fújnak

A videóban láthatjuk is, ahogy a család nagy örömmel mutatja be a klímaszerelés utáni pillanatokat, és egy rövid időre még az elégedett nagymama is feltűnik. Bár másoknak ez talán apróságnak tűnik, náluk ez hatalmas előrelépés. Edina hangsúlyozta:

Tudom, hogy sokaknak ez már semmiség, de nekünk ez nagyon nagy szó.

A változás jól mutatja, mennyire fontos az alkalmazkodás a szélsőséges időjáráshoz – különösen, ha idős hozzátartozóinkról van szó. Kulcsár Edina családja példát mutatott abban, hogyan lehet szeretettel, türelemmel és józan érvvel változtatni egy több éve fennálló helyzeten.