Egy valódi amazon: Curtis leendő felesége mindenkit elvarázsolt - Fotó!

Fantasztikus hírt jelentett be a minap Széki Attila, ismertebb nevén Curtis és menyasszonya, Barnai Judit, avagy becenevén Judie. A pár immár öt éve van együtt, és bár akadtak hullámvölgyek a kapcsolatukban, a végén sikerült visszatalálniuk egymáshoz, tavaly augusztusban pedig sor került a lánykérésre is. Ezután viszont sokáig nem érkezett határozott válasz arra, mikor lesz az esküvő: Curtis és Judie azt mondogatták, nem sürgős, talán majd jövőre… Mígnem néhány napja örömmel tették közhírré, hogy még az idén megtartják a lagzit.

Még ebben az évben megtartja az esküvőt Curtis és Judie / Fotó: Szabolcs László

Curtis leendő felesége káprázatos szépség

A szerelmesek boldogsága így jelenleg már nem is lehetne teljesebb. A hírek szerint egyébként az Ázsia Expressz forgatása alatt egyeztek meg abban, hogy még ebben az évben sort kerítenek a nagy napra. A műsornak egyébként augusztus 31-én lesz a premierje, a TV2-n. Nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy képet Judie a közösségi oldalán.

Amikor amazonná varázsoltak

- jegyezte meg az Instagram-posztjában a kosárlabdázó, a csatolt fotó mellett, amelyen a műsort is megjelölte, és amin valóban káprázatosan fest a fehér ruhájában, valamint a hullámos, hosszú hajával. A követői is teljesen el voltak bűvölve.

Gyönyörű szép vagy!

- áradozott az egyikük.

Ámulatba ejtő szépség!

- helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

Mutatjuk Judie lélegzetelállító fotóját!