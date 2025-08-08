RETRO RÁDIÓ

Egy valódi amazon: Curtis leendő felesége mindenkit elvarázsolt - Fotó!

Judie káprázatos szépség!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 15:00
Széki Attila Barnai Judit gyönyörű menyasszony káprázatos Curtis

Fantasztikus hírt jelentett be a minap Széki Attila, ismertebb nevén Curtis és menyasszonya, Barnai Judit, avagy becenevén Judie. A pár immár öt éve van együtt, és bár akadtak hullámvölgyek a kapcsolatukban, a végén sikerült visszatalálniuk egymáshoz, tavaly augusztusban pedig sor került a lánykérésre is. Ezután viszont sokáig nem érkezett határozott válasz arra, mikor lesz az esküvő: Curtis és Judie azt mondogatták, nem sürgős, talán majd jövőre… Mígnem néhány napja örömmel tették közhírré, hogy még az idén megtartják a lagzit.

Curtis, Barnai Judit, Judie
Még ebben az évben megtartja az esküvőt Curtis és Judie / Fotó: Szabolcs László

Curtis leendő felesége káprázatos szépség

A szerelmesek boldogsága így jelenleg már nem is lehetne teljesebb. A hírek szerint egyébként az Ázsia Expressz forgatása alatt egyeztek meg abban, hogy még ebben az évben sort kerítenek a nagy napra. A műsornak egyébként augusztus 31-én lesz a premierje, a TV2-n. Nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy képet Judie a közösségi oldalán.

Amikor amazonná varázsoltak 

- jegyezte meg az Instagram-posztjában a kosárlabdázó, a csatolt fotó mellett, amelyen a műsort is megjelölte, és amin valóban káprázatosan fest a fehér ruhájában, valamint a hullámos, hosszú hajával. A követői is teljesen el voltak bűvölve.

Gyönyörű szép vagy!

- áradozott az egyikük.

Ámulatba ejtő szépség!

- helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

Mutatjuk Judie lélegzetelállító fotóját!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu