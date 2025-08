„Anyukám már 2-3 éve sanyargatott..." Újabb részleteket osztott meg a közelgő esküvőről Curtis

Édesanyám sajnos kórházban van egy ideje, így ő valószínűleg nem tud majd bekísérni. Ha mégis ki tudjuk hozni arra az időre, akkor szeretném, ha ő jönne velem. Ha nem, akkor Tibi bátyám kísér be, a tanúm pedig a legjobb barátom lesz. Anyukám már 2-3 éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t, így nagyon boldog volt, amikor elárultam neki a nagy hírt. Most meg kivan tőle, hogy nem biztos, hogy ott lehet. Ahogy a másik bátyám is hiányozni fog, ő még mindig börtönben van. Szomorú is miatta, hogy nem lehet velünk; csak egy fotót tudunk majd beküldeni neki