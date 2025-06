Ez sokakat váratlanul ért: rácsodálkoztak a rajongók Kulcsár Edina kisfiára

Kulcsár Edina gyermekei úgy nőnek, akár a gomba. A sztáranyuka nevét egykor szépségkirálynőként ismerte meg az ország, mára pedig sikeres üzletasszonnyá vált, mialatt négy gyereke is született: a két idősebb az első, Szabó András Csutival kötött házasságából, míg a két fiatalabb édesapja a jelenlegi férje, Varga Márk, azaz G.w.M. A rapper maga is kétgyermekes édesapa volt, amikor Edinával egy pár lettek, így mostanra egy ugyancsak népes családot tudhatnak a magukénak, mialatt a sztáranyuka és volt párja nagyon ügyelnek arra is, hogy egyformán vegyék ki a részüket a közös gyerekek, Medox és Nina neveléséből.

Kulcsár Edina és G.w.M Fotó: Bánkúti Sándor

Nemrég véget ért az iskola és az óvoda, így, mindamellett, hogy kezdetét vette a vakáció, sor került a ballagásokra is. Csuti és Edina nagyfia, Medox is elballagott az óvodából, a jeles alkalomról pedig mindkét szülője büszkén osztott meg fotókat a közösségi médiában. Nemrég a sztáranyuka ismét a fiával közös fényképpel jelentkezett Instagramon, amint épp a strandon játszanak, a rajongók pedig újfent rácsodálkoztak arra, mennyire megnőtt Medox.

Jó nagy lett Medi!

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

De szép ez a kis pasi!

– ámuldozott egy másik követő is.

