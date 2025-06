"Ennek mi értelme?" Kiakadtak a rajongók, amikor meglátták Kulcsár Edina és Csuti kisfiát

Szabó András Csuti korábban az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina férjeként vált ismertté, akivel valódi álompárként tartották őket számon. Idővel azonban eltávolodtak egymástól, és – bár két közös gyermekük is született, Medox és Nina –, mégis inkább a válás mellett döntöttek. Ma már mindketten továbbléptek: Csuti barátnője, Sudár Bianka, míg Edina a rapper, Varga Márk, avagy G.w.M mellett talált rá újra a boldogságra. A sztáranyukának a második házasságából is két gyereke van, Amara és Dion, az pedig mind számára, mind a volt párja számára nagyon fontos, hogy egyformán kivegyék a részüket Medox és Nina neveléséből, illetve, hogy ott legyenek mellettük a fontos mérföldköveknél. Így volt ez azon a napon is, amikor Medox elballagott az óvodából.

Kiakadtak a rajongók, amikor meglátták Kulcsár Edina és Csuti kisfiát / Fotó: Mediaworks Archív / Mediaworks Archív

Indulj útnak, légy erős, Gyors és merész, bátor hős, vakmerő és rámenős! Erőben lám, nincs hiány, hát jöjjön próba akárhány! Én itt leszek neked, amíg erőm engedi és a világot veled majd jól kineveti

- írta az Instagram-posztjában Csuti, mialatt néhány fotót is megosztott a ballagásról, ám sokak nagy meglepetésére ezúttal kitakarta az egyik felvételen a kisfia arcát. Akadt, aki ezt nem is hagyta szó nélkül, és a kommentszekcióban fejezte ki értetlenségét.

Ezt annyira nem értem, kiskora óta volt mutogatva, akkor miért most kell elkezdeni kitakarni az arcát?

- firtatta az illető, amire Csuti hamarosan magyarázattal állt elő.

Az ember követ el hibákat, ma már nem mutatnám!

- jelentette ki az üzletember, és a követői közül is akadt, aki melléállt.

Lehet, hogy megkérdezte Medit, szeretné -e, ha látnák az arcát, és nem volt a válasza

- mutatott rá az illető.

Ennek ellenére sokan továbbra sem látták be, mi értelme most elkezdeni takargatni a kisfiút, kivált, mivel az édesanyja, Edina is megosztott fotókat a ballagásról, anélkül, hogy elfedte volna Medox arcát. Mindenesetre, úgy tűnik, Csuti mostanra arra az elhatározásra jutott, jobb szeretné védeni a fiát a nyilvánosság elől, amit a követői kénytelenek lesznek tudomásul venni.