RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: A 80-as évek aerobik edzései újra hódítanak, már a fiatalabb generációk is megőrülnek érte

Neon fejpántok, feszülős nacik, és eszméletlenül formás testek: a jazzercise névre keresztelt aerobik edzés újra hódít.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 12:00
aerobik jelenség generáció

A 25 éves Madison Farfan számára a "jazzercise" eddig csak az édesanyja fiatalkorának része volt. Madison San Diegoban nőtt fel, ahonnan a jazzercise kiindult, és édesanyja rendszeresen űzte is a sportot annak idején, míg a lány versenytáncra járt. Egész életében úgy gondolta, hogy a két sportágnak semmi köze egymáshoz, amíg egyszer a kollégája fel nem kereste, hogy kezdje el ő is az aerobikot, mire a lány kinevette.

Hihetetlen: A 80-as évek aerobik edzései újra hódítanak, már a fiatalabb generációk is megőrülnek érte. Illusztráció. Kép: Pexels

"Meg voltam győződve,, hogy a "jazzercise" nem az én korosztályomnak való" - mondta. Akárhogy is, a sztereotípiák valóban a harisnyában, feszülős bodyban és lábmelegítőben tornázó hölgyekről szólnak a 80-as évekből.

Néhány kitartó hónap után a HR-esként dolgozó Madison megadta magát. Első óráját az a Skyla Nelson tartotta neki, aki a jazzercise alapítója, Judi Sheppard Missett unokája. Monokróm szettjeivel és hátrasimított kontyával a 22 éves Skyla a sokféle generációból álló csapatát mindig képes feltüzelni a pulzust egekbe lökő koreográfiáival.

Madison teljesen eldobta az agyát. "Minden, amit erről a mozgásformáról gondoltam, aki tartja, aki részt vesz, amilyen zenére történik - ezeket most mind kidobhatom az ablakon." - mondta. Most, nagyjából másfél évvel kezdés után azt mondja: "Függő vagyok. Talán így lehet a legegyszerűbben elmagyarázni."

A jazzercise globális jelenség

Azóta a jazzercise már világ körüli jelenséggé nőtte ki magát, több, mint 2000 helyen tartják az órákat 16 országban. Vannak kurzusok, amelyek az izomépítésre koncentrálnak, míg mások a perimenopauza tüneteit képesek enyhíteni - írja a New York Post. Egyre nő az igény egy otthoni streaming edzésre is, valamint alvásprogramra és tápanyag segédletre is. A jazzercise már a TikTokon is trendel. 

"Rengetegszer kérdezik tőlem az idősebbek, hogy hogyan magyarázzák el a fiataloknak, hogy a mozgásforma már nem a lábmelegítőkről és az egybe részes ruhákról szól" - mondta Nelson. "A válaszom az, hogy sosem kellett elmagyaráznom a korombelieknek, hogy miben más a jazzercise a 80-as évekhez képest. Egyszerűen tudják, hogy ez a kedvenc mozgásformánk és kész."

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu