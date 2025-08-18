A 25 éves Madison Farfan számára a "jazzercise" eddig csak az édesanyja fiatalkorának része volt. Madison San Diegoban nőtt fel, ahonnan a jazzercise kiindult, és édesanyja rendszeresen űzte is a sportot annak idején, míg a lány versenytáncra járt. Egész életében úgy gondolta, hogy a két sportágnak semmi köze egymáshoz, amíg egyszer a kollégája fel nem kereste, hogy kezdje el ő is az aerobikot, mire a lány kinevette.

Hihetetlen: A 80-as évek aerobik edzései újra hódítanak, már a fiatalabb generációk is megőrülnek érte. Illusztráció. Kép: Pexels

"Meg voltam győződve,, hogy a "jazzercise" nem az én korosztályomnak való" - mondta. Akárhogy is, a sztereotípiák valóban a harisnyában, feszülős bodyban és lábmelegítőben tornázó hölgyekről szólnak a 80-as évekből.

Néhány kitartó hónap után a HR-esként dolgozó Madison megadta magát. Első óráját az a Skyla Nelson tartotta neki, aki a jazzercise alapítója, Judi Sheppard Missett unokája. Monokróm szettjeivel és hátrasimított kontyával a 22 éves Skyla a sokféle generációból álló csapatát mindig képes feltüzelni a pulzust egekbe lökő koreográfiáival.

Madison teljesen eldobta az agyát. "Minden, amit erről a mozgásformáról gondoltam, aki tartja, aki részt vesz, amilyen zenére történik - ezeket most mind kidobhatom az ablakon." - mondta. Most, nagyjából másfél évvel kezdés után azt mondja: "Függő vagyok. Talán így lehet a legegyszerűbben elmagyarázni."

A jazzercise globális jelenség

Azóta a jazzercise már világ körüli jelenséggé nőtte ki magát, több, mint 2000 helyen tartják az órákat 16 országban. Vannak kurzusok, amelyek az izomépítésre koncentrálnak, míg mások a perimenopauza tüneteit képesek enyhíteni - írja a New York Post. Egyre nő az igény egy otthoni streaming edzésre is, valamint alvásprogramra és tápanyag segédletre is. A jazzercise már a TikTokon is trendel.

"Rengetegszer kérdezik tőlem az idősebbek, hogy hogyan magyarázzák el a fiataloknak, hogy a mozgásforma már nem a lábmelegítőkről és az egybe részes ruhákról szól" - mondta Nelson. "A válaszom az, hogy sosem kellett elmagyaráznom a korombelieknek, hogy miben más a jazzercise a 80-as évekhez képest. Egyszerűen tudják, hogy ez a kedvenc mozgásformánk és kész."