Rémálommá vált Pap Dorci nyaralása: durva, ami történt

A nyár nemcsak a napsütésről és a pihenésről szól – sokaknak ez az időszak a változásokról, újratervezésről is szól. Így van ezzel Pap Dorci is, aki az utóbbi hónapokban tudatosan lelassított, kiszállt a fővárosi pörgésből, és visszatért szülővárosába, Nyíregyházára. A fiatal lány most őszintén mesélt lapunknak arról, mivel telnek a napjai, milyen tervei vannak a nyárra, és hogyan látja a mai ismerkedési szokásokat.

Pap Dorci Instagramján a nyáron sok medencés kép várható (Fotó: Instagram)

Pap Dorci hazaköltözött vidékre

A nyári forróság sokakat megvisel, és Pap Dorci sincs ezzel másként. Az Exatlon Hungary egykori sztárja lapunknak elárulta, hogyan próbálja átvészelni a hőséget.

„Nagyon rosszul bírom ezt a kánikulát! Szerencsére van klíma a házban, és mivel a nővérem nagyon közel lakik hozzánk, náluk medence is van. Ha az idő is engedi, sokszor átmegyek, és együtt medencézünk” – kezdte a Metropolnak.

Nemrégiben jelentős változás történt az életében: márciusban elhagyta budapesti albérletét, és visszaköltözött szülővárosába, Nyíregyházára.

Márciusban kiköltöztem az albérletből, visszajöttem anyáékhoz Nyíregyházára. Ha Pesten van dolgom, akkor az egyik barátnőmnél lakom, ahol van egy szabad szoba. Most többnyire itthon vagyok a családdal, a keresztfiammal, dolgozom home office-ban, és várom, hogy decemberre elkészüljön az új lakásom Budapesten

– árulta el.

„Imádom a vidéki életet. Itt nőttem fel, és nagyon jó újraélni ezt a nyugalmat. Csönd van, madárcsicsergés, nincs tömeg, nincs nyüzsgés. Itt kicsit lelassul az idő, sokkal nyugodtabbak a mindennapok. Ráadásul az egész családom itt van, úgyhogy most igazán élvezem, hogy több időt tölthetek velük” – tette hozzá.

Pap Dorci szüleivel nyaralt Görögországban

A nyárra természetesen utazás is szerepel a tervei között.

„Júliusban megyek a barátnőmmel Olaszországba, augusztusban pedig Görögországba anyáékkal és a tesómékkal. Már alig várom!” – mesélte.

Egy görögországi utazás során komoly kötőhártya-gyulladással küzdött, ami elrontotta az élményt. Ennek ellenére azóta is szívesen visszajár oda.

Gyerekkoromban, amikor Görögországba utaztunk kocsival, begyulladt a szemem. Kötőhártya-gyulladásom lett, és nem tudtam kinyitni. Az egész nyaralás alatt napszemüvegben vagy úszószemüvegben voltam, nem mehettem vízbe. Elég kellemetlen volt, de ettől függetlenül imádjuk Görögországot, azóta is visszajárunk

– emlékezett vissza.