Itt a vége a találgatásoknak – Pap Dorci elárulta, szingli-e

Pap Dorci neve mára már sokak számára is ismerősen cseng a hazai televíziózásból. Az Exatlon Hungary második évadában tűnt fel 2020-ban, ahol hamar megosztotta a közönséget, de egyértelműen a figyelem középpontjába került. Ezt követően több népszerű műsorban is megmutatta sokoldalúságát: a TV2 két sikerműsorában, a Dancing with the Starsban és a Zsákbamacskában is feltűnt, mint Szerencselány. Egy friss kérdezz-felelek során követői rengeteg témát érintettek, ám nem meglepő módon a legtöbb kérdés a szerelmi életére irányult. Dorci azonban ezt gyorsan tisztázta.

Pap Dorci Instagramon tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Markovics Gábor)

Pap Dorci elárulta foglalt-e a szíve

„Megválaszolom gyorsan, hogy a kérdések 90 százaléka ne erről szóljon innentől. Nem, nincsen párkapcsolatom.”

A válasz egyszerű és őszinte volt – ezzel egy csapásra elcsendesítette a találgatásokat. Dorci jelenleg tehát szingli, ám ez nem jelenti azt, hogy magányos lenne. Sőt, a válaszai alapján egyértelműen kiderült: nagyon is fontos számára a család és az otthon melege.

„Azt, hogy itt a családom, hogy nyugi van, hogy ki tudok ülni az udvarra, úgy, hogy nem lát rám senki és csicseregnek a madarak. Itt kicsit lelassul a világ.”

Dorci ugyanis Nyíregyházán pihent a szüleinél, ahol feltöltődhetett a nagyvárosi nyüzsgés után. A természet közelsége, a meghitt családi légkör és a nyugalom sokkal többet jelentenek számára, mint bármi más, de persze azért a bulikból sem marad ki.

Pap Dorci sok helyre tevez elmenni idén nyáron is (Fotó: Szabolcs László/Mediaworks archív)

Több fesztiválra is kilátogat

Természetesen a nyárra már vannak nagyszabású tervei. Követői kérdésére elárulta: több utazás is kilátásban van.

„Tervben van júliusban egy Olaszország, augusztusban egy Görögország, illetve fesztiválokon is leszek. A Szigeten és a Campuson biztosan, de szóba került a Strand Fesztivál is idén” – árulta el Pap Dorci.

A közösségi médiát figyelőknek talán feltűnt, hogy Dorci edzős tartalmai az utóbbi hetekben elmaradtak. Ennek is megvan az oka: egészségügyi nehézségeken van túl.

Sokáig beteg volt

Kicsivel több, mint egy hónapja kiműtötték 2 bölcsességfogam, amivel sajnos nagyon megszenvedtem, plusz egy vírust is elkaptam mellé, ami nagyon megterhelte a szervezetemet és immunrendszeremet. Nagyon-nagyon legyengültem

– osztotta meg nehézségeit a követőivel Pap Dorci.